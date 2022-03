Hannover

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover sind für das Jahr 2021 die wenigsten Straftaten seit Beginn der statistischen Aufzeichnung im Jahr 1988 gemeldet worden. Das geht aus den Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik für das vergangene Jahr hervor, die am Freitag vorgestellt worden. Doch bei welchen Delikten haben die Straftaten abgenommen? Wo gab es einen Anstieg? Und wie wirkt sich Corona auf die Kriminalität aus? Die wichtigsten Fakten aus dem Bericht im Überblick.

Darum gab es weniger Straftaten

Im Vergleich zu 2020 sind die Straftaten im vergangenen Jahr um 7,23 Prozent rückläufig. Gab es in der Region Hannover 2020 noch 103.849 Straftaten, waren es 2021 insgesamt 96.337. Im Vergleich: Im Jahr 2017 hatte die Polizeidirektion Hannover noch 114.685 Straftaten registriert. Die Aufklärungsquote lag im vergangenen Jahr bei 63,91 Prozent (2020: 64,92 Prozent).

„Ausschlaggebend für den Rückgang ist vor allem die noch anhaltende Pandemie“, heißt es zur Erklärung in der Kriminalstatistik. Durch Corona und die Infektionsschutzmaßnahmen hatte es 2021 erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Leben gegeben. Genau dort spielen sich Delikte wie einfacher Ladendiebstahl, einfache Körperverletzungen oder Fahren ohne Ticket ab. Laut Kriminalstatistik gab es durch die Einschränkungen schlichtweg weniger Tatgelegenheiten.

Deutlich zurückgegangen sind auch die besonders schweren Delikte. Wurden im Bereich der Polizeidirektion 2020 noch zehn Personen ermordet, waren es im vergangenen Jahr fünf. Fälle von Totschlag oder Tötung auf Verlangen wurden 2021 insgesamt 29 registriert. 2020 waren es 34.

Einbruchszahlen sind historisch niedrig

Ein besonders erfreulicher Tiefstwert in der Kriminalstatistik ist die historisch niedrige Summe der Wohnungseinbruchdiebstähle. 894 wurden 2021 registriert. Zum Jahr 2020 (1354 Einbrüche) ist das ein Rückgang um knapp 38 Prozent. Ein rückläufiger Trend ist vor allem mit Blick auf die Jahre davor erkennbar: 2019 gab es 1799 Einbrüche, 2018 insgesamt 2290 und 2017 sogar 2919. Gegenläufig ist die Aufklärungsquote – denn die nimmt von 2020 (22 Prozent) auf 27 Prozent in 2021 zu. Auch der Anteil der gescheiterten Einbruchsversuche liegt nach Polizeiangaben bei rund 52 Prozent – Rekord.

Als Erklärung macht die Polizei mehrere Gründe aus. Zum einen die Begleiterscheinungen der Pandemie, die Einbrechern weniger Möglichkeiten bieten: mehr Zeit zu Hause, Kurzarbeit oder Homeoffice. Aber auch die Präventionsarbeit der Polizei im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern habe sich gelohnt.

Höchststand bei Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung

Die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung haben mit einer Gesamtanzahl von 1542 bekanntgewordenen Taten den Höchststand im Fünfjahresvergleich erreicht (2020: 1203, 2019: 1126, 2018: 1033 und 2017: 786). Den deutlichen Anstieg erklärt die Polizeidirektion mit intensivierten Ermittlungen, nationalen Gesetzesänderungen sowie von Kampagnen wie #metoo und ähnlichen Initiativen.

Besonders deutlich ist der Anstieg der „ pornographischen Schriften“. Hier gibt es seit 2017 mit 162 bekannt gewordenen Fällen eine Zunahme auf 641 im vergangenen Jahr. Als Erklärung wird unter anderem das „Netzwerkdurchsuchungsgesetz“ angeführt, das eine Meldeverpflichtung etwaiger Fälle durch Provider vorschreibt. So komme es „zu einer Verschiebung des Verhältnisses zwischen Hell- und Dunkelfeld zugunsten des Hellfeldes, welche sich in den kommenden Jahren fortsetzen wird“, heißt es in dem Bericht.

Doch das ist nur ein Teil der Erklärung. Eine weitere Ursache für die gestiegenen Fallzahlen ist ein erkennbarer und anhaltender Trend unter Jugendlichen und Kindern, Nacktbilder von anderen Minderjährigen zu teilen und damit den Straftatbestand des Verbreitens pornographischer Schriften zu erfüllen. Laut Kriminalstatistik sind mittlerweile Kinder und Jugendliche für 37,8 Prozent aller registrierten Fälle dieses Delikts verantwortlich. Sind die Adressaten unter 14 Jahren alt, fällt es strafrechtlich unter den sexuellen Missbrauch von Kindern.

Zunahme bei Angriffen gegen Polizisten

Im Vergleich zu 2020 gab es im vergangenen Jahr fast ein Fünftel mehr Straftaten, die sich gegen Polizistinnen und Polizisten gerichtet haben (2020: 788 Fälle, 2021: 945 Fälle). 87 Prozent der Fälle machten der Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und der tätliche Angriff aus. Fahrlässige, einfache, gefährliche oder schwere Körperverletzungen lagen in 26 Fällen vor (2020: 24). 91 Mal wurden die Beamtinnen und Beamte genötigt oder bedroht (2020: 36). Versuchte Tötungsdelikte gegen Polizistinnen und Polizisten wurden 2021 nicht verzeichnet.

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden als Erklärung für die Zunahme der Angriffe genannt. „Besonders in den vergangenen zwei Jahren waren die Einsatzkräfte im Kontext der Pandemie und der Ausführung der Maßnahmen des Infektionsschutzes unter besonderer Beobachtung und bekamen immer wieder den Unmut uneinsichtiger Bürgerinnen und Bürger zu spüren“, heißt es im Bericht.

„Angriffe auf Repräsentanten des Staates sind Angriffe auf uns alle und dürfen nicht als vermeintlich erforderliches Mittel zur Meinungsäußerung gerechtfertigt werden und sind entschieden zu verurteilen“, sagt der Polizeipräsident der PD Hannover, Volker Kluwe.

Corona bringt neue Trends bei Straftaten mit sich

2019, im Jahr vor der Corona-Pandemie, stellte die Polizei in der Region Hannover gerade mal vier gefälschte Gesundheitszeugnisse fest. Die Maskenpflicht, vor allem im Zusammenhang von Versammlungen, ließ hier schon im Vorjahr einen Trend erkennbar werden: 136 falsche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht wurden registriert. Im vergangenen Jahr waren es sogar 197.

Im selben Kontext stehen die 218 Fälle von Subventionsbetrug. Dieses Phänomen trat bei der Beantragung von Corona-Hilfen auf und erfuhr von 2019 auf 2020 einen erheblichen Anstieg (2019: 0 Fälle, 2020: 290 Fälle).

