Hannover

Ein deutlicher Rückgang bei der Anzahl der Wohnungseinbrüche, eine hohe Aufklärungsquote, aber auch ein rasanter Anstieg bei der Zahl der Rohheitsdelikte: Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe hat am Freitag eine insgesamt positive Kriminalstatistik für das Jahr 2019 vorgestellt. „Die Zahlen stimmen mich zufrieden“, sagte der Behördenleiter. Insgesamt verzeichnete die Polizeidirektion Hannover für das vergangene Jahr 106.301 Straftaten. Das sind 370 Delikte oder 0,35 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Zudem kündigte Kluwe an, eine zentrale Einheit zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität zu schaffen.

„Zunehmende Gewaltbereitschaft“

Die Zahl der Körperverletzungen ist 2019 um 4,53 Prozent auf insgesamt 11.293 Taten angestiegen. Das ist der zweithöchste Wert seit der Jahrtausendwende. „Ich nehme tendenziell eine zunehmende Gewaltbereitschaft und Aggressivität wahr“, sagte Kluwe. Wurden in der Vergangenheit auch Bagatellen noch verbal gelöst, werde jetzt immer häufiger Gewalt angewendet, sagte der Behördenleiter.

Bei der Zahl der Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz verzeichnet die Behörde einen Anstieg um 9,6 Prozent. Registrierte die Polizei 2018 noch 7477 Delikte in diesem Bereich waren es ein Jahr später bereits 8195 Straftaten. Besonders zu schaffen machen der Polizei derzeit südosteuropäische Straßendealer, die insbesondere im Bereich des Stellwerks am Hauptbahnhof Kokain verkaufen. Die geplante neue Zentrale Ermittlungseinheit Rauschgift, die speziell solche Delikte bekämpfen soll, wird in der neuen Polizeiinspektion Hannover angedockt sein und „eine deutlich zweistellige Zahl“ von Beamten haben.

Schwerpunkt Cybercrime

Hannovers Kripochef Ralf Leopold wies auf zwei herausragende Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyberkriminalität hin. Die Ermittler konnten im Jahr 2019 Täter überführen, die im Internet Bankkonten gehackt und Daten zum Beispiel von der Stadtverwaltung in Neustadt am Rübenberge kopiert hatte. „Die Täter sind hoch spezialisiert, und das müssen wir auch sein“, sagte Leopold.

Die Polizei startet zudem eine Kampagne gegen Gewalt gegenüber Polizeibeamten und Rettungskräften. Unter dem Hashtag #schlussdamit soll mit Plakaten und kurzen Filmen im Internet auf die Problematik hingewiesen werden. Im vergangenen Jahr wurden in der Landeshauptstadt 732 Polizeibeamte im Dienst angegriffen.

Von Tobias Morchner