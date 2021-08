Spuren sichern, Zeugen befragen, ein erstes Gesamtbild des Tatorts erstellen: Der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Hannover ist immer an vorderster Front, wenn Verbrechen aufzuklären sind. Ein Beamter erklärt der HAZ, wann seine Arbeit beginnt, was am schwierigsten ist – und dass er nichts zu Ende ermitteln kann.