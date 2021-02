Hannover

Innerhalb der vergangenen sechs Monate soll ein Serienbrandstifter in Hannover-Badenstedt 13 Feuer gelegt haben. Die Kripo fahndet jetzt intensiv nach dem Täter und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Brandserie begann am 12. September

Den bisherigen Ermittlungen zufolge begann die Brandserie am 12. September. Damals wurde zwischen 21 und 23 Uhr Stroh auf einem Feld an der Lenther Chaussee angezündet. Am 6. Oktober brannte gegen 1 Uhr ein Mülleimer an einer Laterne ebenfalls an der Lenther Chaussee. Vier Tage später bemerkten Zeugen gegen 19. 40 Uhr einen brennenden Altpapiercontainer am Albrecht-Schaeffer-Weg.

Am 12. Oktober zündete der Brandstifter Altpapiersäcke am Karl-Jakob-Hirsch-Weg an. Durch das Feuer wurde auch ein unmittelbar in der Nähe abgestelltes Quad beschädigt. Etwa einen Monat später, am 16. November, gingen wieder Altpapiersäcke in Flammen auf, in diesem Fall befand sich der Tatort in der Eichenfeldstraße. Nach diesem Vorfall gab es eine längere Pause. Am 6. Januar wurde der Brandstifter dann wieder aktiv. An der Ecke Remarqueweg/Am Soltekampe brannten zur Abholung bereitgelegte Weihnachtsbäume. Nach dieser Tat suchte sich der Brandstifter größere Objekte zum Anzünden.

Vier Anbauten an Gartenlauben in Brand gesetzt

Viermal brannten Anbauten von Gartenlauben in verschiedenen Kleingartenkolonien in Badenstedt. Am 24. Januar fing gegen 2.45 Uhr ein hölzerner Anbau eines Schuppens auf einem Privatgelände an der Lenther Chaussee Feuer. Am 6. Februar kam es an der Holzfassade eines Kita-Anbaus zu einem weiteren Brand.

Die bislang letzte Tat des Brandstifters datiert die Polizei auf den 20. Februar. In einer Kleingärtnerkolonie an der Carl-Buderus-Straße brannte eine Pergola an einer Gartenlaube. Ein Anwohner konnte durch sein beherztes Eingreifen Schlimmeres verhindern. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Nummer (05 11) 1 09 55 55 zu melden.

Von Tobias Morchner