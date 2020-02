Vahrenheide

Seit sechs Jahren ist Ingrid Kröger Fachbereichsleiterin Tageseinrichtungen Kinder bei der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover ( AWO). Ebenso lange begleiten sie die Mängel der AWO-Krippe Dunantstraße im ehemaligen Emmy-Lanzke Haus in Vahrenheide. „Die Sanitär- und Wickelanlagen sind nicht mehr zeitgemäß“, erklärt Kröger das Hauptproblem. Auch der Gruppenraum habe schon bessere Tage gesehen. „Es ist nie groß etwas nachgebessert worden“, sagt die Fachbereichsleiterin. Bis heute sei aufgrund eines „Sanierungsstaus“ nichts passiert. Auch dem Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide ist der schlechte Zustand der Krippe bekannt. „ Teilbereiche der Wickel- und Spielräume sind noch aus dem Jahr der Inbetriebnahme 1967!“, las Kirstin Heitmann ( SPD) in einer entsprechenden Anfrage an die Stadt vor. Darin ist auch vermerkt, dass ein Mitarbeiter des Kultusministeriums bei einer Begehung den Zustand der Krippe als an „ Kindeswohlgefährdung grenzend“ beschrieben hat.

Sanierung bis Jahresende fertig

Der Stadt Hannover ist der Zustand der Krippe bekannt. Pressesprecher Dennis Dix räumt zwar ein, dass es einen Sanierungsstau gibt, allerdings sei „der Betrieb in der Kita nicht gefährdet“. Die Teeküche ist bereits saniert worden, Akustikmaßnahmen, Sanierung der sanitären Anlagen und ein Sonnenschutz im Innenhof sind überdies geplant. „Nach derzeitigem Stand soll mit einem Teil der genannten Maßnahmen im ersten Halbjahr 2020 begonnen werden“, betonte Dix. Die Sanierungsarbeiten sollen bis Jahresende abgeschlossen sein.

Krippe muss ausgelagert werden

Bislang habe die Stadt Hannover noch keinen Kontakt mit der AWO aufgenommen, so Fachbereichsleiterin Kröger. Ihr letzter Stand sei, dass im Frühjahr 2020 mit der Sanierung begonnen werden soll. Dafür muss die Krippe ausgelagert werden. Das bestätigte auch die Stadt. „Das größte Problem ist, dass wir keine Alternative haben, wohin wir dann können“, erklärt Kröger. Es gebe strenge Auflagen für Räumlichkeiten von Kindertagesstätten. Insgesamt beherbergt die Krippe 30 Kinder in drei Kleinkindgruppen von acht Wochen bis drei Jahren. „Sobald der genaue Termin für die erforderliche Auslagerung und der Zeitplan für die Baumaßnahmen feststehen, gibt es entsprechende Informationen an die betroffenen Eltern“, verspricht Dix.

Auch in der Kita Dunantstraße sei der Bewegungsraum laut Kröger sanierungsbedürftig. Laut Stadt Hannover ist auch das bekannt, Maßnahmen sollen im Frühjahr 2020 ergriffen werden.

Lesen Sie auch

Von Laura Ebeling