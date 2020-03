Hannover

Vor allem Familien mit unteren und mittleren Einkommen müssen in Hannover von August an weniger Geld für die Kinderbetreuung zahlen. Das ist eine Errungenschaft der neuen Entgeltstaffel, die der städtische Jugendhilfeausschuss am Donnerstag beschlossen hat. Die neue Gebührenordnung hat statt sieben zehn Einkommensstufen, allerdings mit deutlich angehobenem Spitzensatz. Für Familien mit höherem Einkommen wird der Platz in der Krippe also teurer. „Wir schaffen ein System, das die arbeitende Mitte der Bevölkerung entlastet und nehmen in Kauf, dass die Besserverdienenden etwas mehr zahlen müssen“, sagte Patrick Döring ( FDP).

Ausschuss im HCC statt im Rathaus

Der Ausschuss fand wegen der Corona-Pandemie nicht im Rathaus, sondern in einem Sitzungssaal des Hannover Congress Centrums statt. Die Ausschussmitglieder konnten weit auseinander sitzen. Den Vorsitz hatte Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf. Jugenddezernentin Rita Maria Rzyski ist in Quarantäne, nachdem OB Belit Onay positiv auf den Coronavirus getestet wurde. Auch der Rat stimmte der Neuordnung der Kita-Staffel zu.

Kila-Ini kritisiert Benachteiligung kinderreicher Familien

Christopher Finck ( SPD) betonte, dass die alte Staffel die Realität verzerrt habe: 66 Prozent aller Eltern hätten den Höchstbeitrag entrichtet. Jetzt würden Familien mit einem Einkommen bis zu 3200 Euro entlastet, Familien mit einem Nettoeinkommen von mehr als 3500 Euro zahlten einen zumutbaren höheren Betrag. Finck zufolge will die Verwaltung die Zumutbarkeit der neuen Kita-Staffel in jenen Fällen prüfen werde, in denen Familien bei gleichem Nettoeinkommen schlechter gestellt werden. Sollte dies der Fall sein werde die Verwaltung zu Gunsten der Familien entscheiden. Der Dachverband der Kinderläden Hannovers hatte beklagt, dass die neue Entgeltstaffel die Anzahl der Personen in einem Haushalt nicht mehr berücksichtige und deshalb kinderreiche Familien stärker belaste.

Auch Lars Pohl ( CDU) begrüßte, dass die neue Staffel „sehr viele Eltern besser stellen werde“. Der falsche Weg sei es aber, die Geschwisterkind-Regelung wegfallen zu lassen. Bislang zahlten Eltern für das zweite Kind in der Kita die Hälfte, für das dritte Kind nichts. Da der Besuch des Kindergartens seit August 2019 frei ist, will die Stadt ab August 2020 für jüngere Geschwister in der Krippe den vollen Satz erheben. Mit einem Änderungsantrag setzte sich die CDU allerdings nicht durch.

Keine Kitagebühren im April

Geht es nach dem Willen des Jugendhilfeausschusses müssen Eltern für den Monat April zudem keine Kitagebühren zahlen. Dies gilt laut Dringlichkeitsantrag auch für Betriebskitas, Kinder in der Tagespflege, und auch dann, wenn Eltern Notgruppen in Anspruch nehmen. Laut Antrag hatten „im erheblichen Maße“ Eltern und Träger beim Fachbereich Jugend und Familie nachgefragt, ob sie Gebühren zahlen müssten, obwohl die Kitas wegen des Coronavirus geschlossen seien. Wie genau das Prozedere der Erstattung der Beiträge für Eltern und Einrichtungen ablaufen soll, ist nach Angaben der Verwaltung noch ungewiss. Es sollten „bloß keine Anträge eingereicht werden“, hieß es vonseiten der Verwaltung: „Wir regeln das schon“. Diese Gebührenbefreiung muss der Verwaltungsausschuss in der kommenden Woche noch bestätigen. Das gilt aber als Formsache.

Lesen Sie auch

Von Jutta Rinas