Die Markthalle in Hannover müsste ein Ort sein, an dem vor allem die Waren gehandelt werden, die es sonst nirgends gibt, sagt HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner. Stattdessen findet er in „Hannovers Wohnzimmer“ vor allem Mittelmaß und Imbisskultur. Er vermisst ein zukunftsfähiges Konzept.