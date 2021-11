Hannover

Beim Circus Belly, der aktuell in Hannover gastiert, treten nicht nur Clowns und Akrobaten auf, sondern auch Pferde, Schlangen und ein Alligator. Schimpanse Robby, der in der Vergangenheit Schlagzeilen machte, weil die Zirkusfamilie vor Gericht darum kämpfte, dass er bei ihr bleiben darf, ist derzeit im Winterquartier in Celle. Doch dass Tiere in der Manege zu sehen sind, stößt generell auf Kritik von Tierschützern: Vertreter der Organisation „Peta Zwei Streetteam“ haben sich am Sonntagnachmittag vor dem Zirkuszelt auf dem Döhrener Schützenplatz positioniert. Gabriele Schlottig ist mit drei Gleichgesinnten gekommen. „Wildtiere im Zirkus sind nicht mehr zeitgemäß“, sagt sie. Der Lärm, das Licht und die Transporte seien für die Tiere unzumutbar.

„Man kann auch ohne Tiere ein super Zirkusprogramm machen“

Ihr Mann sieht das ähnlich: „Nur weil es eine lange Tradition ist, ist es nicht gut“. Zwar gingen die Zirkusbetreiber sicherlich ordentlich mit den Tieren um, aber diese gehörten generell nicht in den Zirkus.

Lesen Sie auch Hannover: Circus Belly gastiert auf dem Schützenplatz in Döhren

Jasmin Edelstein, die sich gleichfalls an der Aktion beteiligt, meint: „Es geht nicht speziell um Circus Belly, sondern allgemein darum, dass Tiere nicht zur Belustigung von Menschen da sind“. Das sei ihr wichtig zu betonen. Edelstein missfällt besonders, dass „so ein stolzes Tier“ wie ein Alligator im Zirkus zu Schau gestellt wird. „Man kann auch ohne Tiere ein super Zirkusprogramm machen“, findet ihr Mitstreiter Torsten Gaebel – und verweist dabei auf den Zirkus Roncalli.

„Tiere gehören dazu“

Für den Belly-Direktor Klaus Köhler gehören Tiere aber zum Zirkus dazu. Er hat eine Genehmigung dafür, die Tiere zu halten und erfüllt nach eigener Aussage alle Auflagen, die damit einhergehen. Im Dezember will er sogar ein Buch über Tiere im Zirkus – insbesondere über seinen Schimpansen Robby – veröffentlichen. Köhler hält zwar nichts von dem Protest, aber hat auch kein Problem damit „wenn die da stehen“, wie er sagt.

Mehr als das macht die kleine Protestgruppe auch nicht. Sie hält Schilder hoch, verhält sich ansonsten aber ruhig. Auch mit Passanten reden die vier Protestierer nur, wenn sie von diesen angesprochen werden. In der Vergangenheit ist es nach Aussagen beider Parteien auch zu Konflikten zwischen Zirkusleuten und Protestlern gekommen, diesmal verlief aber alles friedlich. Am folgenden Sonntag wollen die Tierschützer wiederkommen.

Von Leonie Habisch