Kritik im Bauausschuss: Wer hat an der Uhr gedreht?

Die Entrüstung war groß im Bauausschuss des Rates: seit Wochen lässt Hannover die öffentlichen Uhren an diversen Straßenrändern austauschen. „Klobig und wie aus der Zeit gefallen“ seien die Modelle, urteilte CDU-Ratsherr Felix Semper. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke staunte: „Ständig machen wir Architektenwettbewerbe, um das Stadtbild zu verschönern, aber die Uhren sehen aus, als hätten wir Restbestände aufgekauft.“

Rüge wegen der neuen Ströer-Uhren in Hannover

Offenbar hat die Stadt im Vorfeld sogar vergessen, sich mit den Bezirksräten abzustimmen, die für Gestaltungsfragen zuständig sind. Das gab eine Rüge vom Ausschussvorsitzenden Joachim Albrecht.

Die alten Uhren sahen wie „Lollies“ aus

Ein Bild aus dem August: Vorne wurde gerade die neue Uhr installiert, rechts dahinter ist die Vorgängeruhr vom Typ „Lollie“ zu erkennen. Quelle: Conrad von Meding

Zu Dutzenden wachsen die neuen Uhren im Stadtbild aus dem Boden. Zahlreiche Exemplare stehen schon am Straßenrand etwa des Cityrings, aber auch am ZOB sowie in etlichen Stadtteilen wie Südstadt oder Herrenhausen sind sie schon aufgebaut. Sie seien der Ersatz für die alten Uhren, die wie „Lollies“ aussehen, sagte der zuständige Tiefbauchef Andreas Bode im Ausschuss: Zwei gebogenen Stahlrohre halte bei den Vorgängermodellen das Element für Uhr und Werbung.

Ströer : „Aufmerksamkeitsstarke Funktion“

Die neuen Modelle stammen von der Werbefirma Ströer. Auf einer Stange stehen zwei beleuchtete Kästen, der obere trägt die Uhr, der untere Werbung. Ströer bewirbt seine sogenannten Großuhren gegenüber Werbekunden so: „Exponierte Platzierung und aufmerksamkeitsstarke Funktion: Großuhren sind auffällige Fixpunkte im Stadtbild, bieten hohe Frequenzen und beste Kontaktchancen.“

Uhren finanzieren Toiletten

Die Stadt hat einen Vertrag mit Ströer: Das Unternehmen darf nach Abstimmung Werbung im öffentlichen Straßenraum platzieren, im Gegenzug finanziert es der Stadt den Betrieb öffentlicher Toiletten. Bei anderen Werbeträgern wie Citylightboards oder Litfasssäulen habe es Abstimmungen bezüglich der Gestaltung gegeben, sagte Bode. Ob das auch bei den Uhren passiert sei? Da musste er passen.

Immer Ärger um Werbeanlagen

Immer wieder gibt es Ärger um die Werbeanlagen. Plakatwände versperren Rad- und Autofahrern die Sicht, sodass es zu gefährlichen Fastkollisionen kommt. Eine derneuen Uhren in der Südstadt ist so dicht an einem Radweg platziert, dass sich Lenker verhaken können.

Viele Uhren noch nicht gestellt

CDU-Ratsfrau Georgia Jeschke monierte, dass die Uhren zum Teil seit Wochen stehen, aber noch nicht gestellt sind. Zudem seien nach Arbeiten an den Zuleitungen die Pflasterungen noch nicht wieder hergestellt, etwa am Herrenhäuser Markt. Tiefbauchef Bode versprach nachzuhaken.

Früher legte Hannover Wert auf schöne Uhren

Nicht immer wurde in Hannover so lieblos mit der Gestaltung von öffentlichen Uhren umgegangen. Die Kröpcke-Uhr gilt als ein – heute vielleicht etwas kitschig aussehendes – Meisterwerk der Gestaltung, auch wenn das aktuelle Modell nur eine Replik ist. Am Steintor steht eine klassisch-schlanke Fünfzigerjahreuhr, die wegen ihrer Kleeblattform unter Denkmalschutz steht. Und auch die Uhren auf Steinsockeln, die an zahlreichen Stellen in der Kernstadt stehen, sind denkmalgeschützt. Solch eine Ehre werden die massenfabrizierten Ströer-Uhren wohl nicht teilen.

Von Conrad von Meding