Hannover

Der Zonta-Club Hannover strahlt die Kröpcke-Uhr an diesem Freitag von 16 bis 18 Uhr mit orangem Licht an. Damit setzen die Clubmitglieder ein Zeichen gegen die weltweite sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Gleichzeitig informiert Zonta an einem Stand über seine Arbeit und über die internationale Kampagne „Zonta says NO“, die bis zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember andauert.

Seit Beginn der Corona-Krise ist es zu einem Anstieg der häuslichen Gewalt gekommen. „Mit der Farbe Orange sagen wir gemeinsam Nein zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen in vielen Städten weltweit. In Zeiten von Corona ist dies umso notwendiger“, sagt die Präsidentin des Zonta-Clubs Hannover, Christine Rennekamp.

Anzeige

„Zonta says NO“ macht seit 2014 jährlich weltweit auf die Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam. Die Kampagne beteiligt sich dabei an „Orange the world“, einer Aktion der UN-Women, bei der weltweit oranges Licht leuchtet. Diese beginnt erst am 25. November – Zonta Hannover startet seine Aktion aber traditionell am Freitag vorm Totensonntag. In Deutschland nehmen 136 Zonta-Clubs an der Aktion teil, weltweit 1200.

Lesen Sie auch

Von Thea Schmidt