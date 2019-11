Hannover

Die stakkatoartigen Explosionen waren selbst außerhalb des Sicherheitsradius’ noch beeindruckend laut: Am Donnerstag hat Enercity das älteste Windrad Hannovers sprengen lassen. Die 1990 errichtete Anlage am Kronsberg hatte ausgedient: Heutige Anlagen bringen es auf 3 Megawatt, das Kronsberger Rad lieferte nur ein Zehntel davon. Immerhin habe der Rotor in fast 30 „reibungslosen Betriebsjahren 12,63 Millionen Kiolowattstunden Ökostrom produziert“, bilanziert Enercity-Sprecher Carlo Kallen. Das ist etwa so viel, wie 5000 hannoversche Haushalte verbrauchen, allerdings in einem Jahr.

Video: So fällt das Windrad nach der Sprengung:

Windrad am Kronsberg war mal ein Testprojekt

Die 40 Meter hohe Windmühle war zur Erbauungszeit eine Test-Kooperation zwischen Stadtwerken, Bundesforschungsministerium und Land. Sie sollte Daten liefern, wie gut Windkraft im Binnenland funktioniert. Heute sind die Anlagen mehr als doppelt so hoch.

19 Sprengladungen im Schaft

Dreimal tröten, Zündung – und dann liegt das Windrad: Ein Mitarbeiter aus dem Team des Sprengmeisters an der Zündbox. Quelle: Clemens Heidrich

Sprengmeister Frank Stief aus Thüringen hatte morgens 19 Sprengladungen mit je 50 Gramm Füllung in den Schaft gebohrt. Dreimal tröten, Zündung auslösen, dann neigte sich der schlanke Turm und wirbelte beim Aufprall Erde und Staub auf. Eine Herausforderung sei das Projekt nicht gewesen, sagte Stief, während er nach getaner Arbeit mitleidig auf das liegende Windrädchen blickte. „Wir könne 300 Meter hohe Schornsteine zu sprengen, dass sie sich wie ein Zollstock zusammenfalten.“ So ein Präzisionswerk war in der freien Landschaft nicht nötig. Der Turm aus Stahlbeton fiel der Länge nach auf Buschwerk und ein Feld.

Betonfundament wiegt 30 Tonnen

Energiewende am Boden: Die gefällte Windkraftanlage. Quelle: Clemens Heidrich

Gondel und Rotorblätter waren schon vorab demontiert worden. Bis zum Jahresende haben die Mitarbeiter der Nienburger Firma Global Green Energy jetzt Zeit, die Trümmer einzusammeln und vor allem das 30 Tonnen wuchtige Betonfundament aus dem Boden zu graben. An dem Standort darf kein größeres Windrad gebaut werden, die Neubausiedlung Kronsberg-Süd liege zu dicht daran, sagt Kallen.

Zur Galerie Wie in Zeitlupe lässt sich sehen, wie das Windrad am Kronsberg fällt. Danach liegt ein Stück Energiegeschichte am Boden.

Für Enercity nur ein Promilleverlust

Energiewirtschaftlich ist der Verlust für Enercity nicht groß. Das Unternehmen betreibt mehr als 90 Windparks und gehört damit nach eigenen Angaben zu den zehn größten Windparkbetreibern Deutschlands. Insgesamt habe das Unternehmen Windstromanlagen mit mehr als 300 Megawatt Leistung am Netz. Da macht die jetzt gesprengte Anlage exakt ein Promille aus.

Von Conrad von Meding