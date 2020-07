Hannover

Schöner wohnen am Südhang des Kronsbergs: Niedersachsens größtes Neubaugebiet nimmt sichtbar Formen an. Im August soll der Spatenstich für das erste Gebäude erfolgen. Vielleicht schon zum Jahreswechsel 2021/22 könnten die ersten Bewohner im Wohnquartier Kronsrode einziehen.

Kronsrode soll bis zu 8000 Menschen Wohnungen in Hannover bieten

3500 Wohnungen und urbane Stadthäuser soll das Neubaugebiet umfassen, bis zu 8000 Menschen sollen dort einziehen. 2016 hatte der Rat entschieden, die Stadterweiterung in Angriff zu nehmen. Jetzt ist die zentrale Baustraße fertig, viele Kanäle liegen schon im Untergrund, für einige Hundert Wohnungen liegen seit wenigen Tagen die Baugenehmigungen vor. „Auf dieses Tempo können wir auch mal ein bisschen stolz sein“, sagt Stadtbaurat Uwe Bodemann.

Symbolischer Spatenstich für die Erschließung (v. l.): Christian Wedler (GWH), Stadtbaurat Uwe Bodemann, Frank Eretge (Gundlach), Dirk Streicher (Delta-Bau), Ralf Traupe (Meravis), Karsten Klaus (Hanova), Udo Frommann (Spar- und Bauverein) und Mathias Herter (Meravis). Quelle: Rainer Dröse

Es ist ein Kraftakt, den gut ein halbes Dutzend Wohnungsbaufirmen aus Hannover und eine aus Hessen gemeinsam stemmen. Eine Grundschule, zwei Kitas, ein Familienzentrum, ein Park mit Ausflugslokal entstehen. „Wir schaffen nicht nur Häuser“, sagt Dirk Streicher von der Delta-Bau: „Wir haben große Anstrengungen unternommen, um ein besonders qualitätsvolles Wohngebiet mit schönen Gärten und attraktivem Umfeld zu schaffen.“

Wohnen vor der Kulisse des Holland-Pavillons

Vor der Kulisse des Expo-Pavillons von Holland, der in Kürze umgebaut werden soll, türmen sich Haufen des sandigen Kronsberg-Bodens. Aktuell vergraben Bauarbeiter Kanalisationsrohe als Anschlüsse für die künftigen Häuser. „Es ist ein Top-Signal für Hannover, dass es hier losgeht“, sagt Mathias Herter von der Wohnungsgesellschaft Meravis. „ Hannover braucht dringend preiswerte Wohnungen – hier bauen wir welche, und das wird den Wohnungsmarkt beruhigen.“

Ein Viertel der Mietwohnungen wird zu Preisen zwischen 5,80 und 7,20 Euro pro Quadratmeter zu haben sein. Familien bis zu einem Jahreseinkommen von knapp über 40.000 Euro dürfen diese geförderten Wohnungen beziehen, die am Mietmarkt derzeit sehr gefragt sind.

26 Architektenwettbewerbe

Von den Fehlern der einstigen Großwohnsiedlungen, die oft einförmig aussehen, haben Stadt und Bauherren gelernt. In den Einzelquartieren werden sich vierstöckige Mehrfamiliengebäuden mit kleinen Stadthäusern abwechseln. 26 Architektenwettbewerbe mit fast 100 Architekturbüros wurden ausgelobt, um trotz der überall vorherrschenden Backsteinarchitektur Vielfalt zu zeigen. Gerundete Balkone und Hausecken, zwei siebengeschossige Häuser als Abwechslung fürs Auge und kleine Stadtteilplätze mit Freiluftgastronomie und Spielplätzen sind in den Plänen zu erkennen.

Das künftige Neubaugebiet Kronsrode aus der Luft: Links ist die Stadtbahnhaltestelle Expo-Ost zu erkennen, rechts werden die Baufelder angelegt, dazwischen befindet sich die Baustraße, die später zur Allee ausgebaut wird. Quelle: privat

An der Stadtbahnhaltestelle Expo-Ost soll ein großes Einkaufscenter mit mehreren Geschäften wachsen, das auch den benachbarten Expo-Park mit der Expo-Plaza mitversorgt. Auch für diese Gewerbeflächen sind die Bauanträge bereits in Bearbeitung, insgesamt 1300 Anträge haben die Bauherren vertragsgemäß vor Jahreswechsel eingereicht. „Wir haben Ihnen zu Weihnachten eine Menge Papier beschert“, sagte Delta-Manager Streicher in Richtung Stadtbaurat.

Vielfalt im Quartier: An diesem Mehrfamilienhaus befinden sich runde Ecken, daneben stehen Stadthäuser für Familien. Quelle: Jabusch + Schneider

Der Wohnungsbau startet auf der Westseite entlang der Stadtbahntrasse, wo die Gebäude zugleich eine Lärmbarriere gegen das benachbarte Gewerbegebiet sein werden: Große Glaswände sollen Schall abhalten. Die beiden kommunalen Wohnungsbaugesellschaften Hanova (Stadt) und KSG (Region) werden wohl als erste zu Spatenstichen einladen, aber außer Delta-Bau und Meravis sind auch der Spar- und Bauverein und das Unternehmen Gundlach dabei.

Auch ein Bauherr aus Hessen

Und aus Hessen ist die Frankfurter GWH im Boot, eine Immobiliengesellschaft der dortigen Landesbank, die inzwischen mehrere Wohnprojekte in Hannover angeschoben hat. Stadtbaurat Bodemann sagt: „Auch wenn es für die hiesigen Wohnungsgesellschaften eine neue Konkurrenz darstellt, ist es doch ein gutes Zeichen, dass Hannover auch Player von außerhalb der Region anzieht.“

Das Bauschild ist schon installiert – sichtbares Zeichen für den Aufbruch am Südrand des Kronsbergs. Quelle: Rainer Dröse

„Draußen in der Stadt“ ist der Werbeslogan des künftigen Wohnquartiers. Schließlich haben die künftigen Bewohner grüne Weiten vor den Wohnzimmerfenstern, sind aber auch in weniger als 25 Minuten mit der Stadtbahn am Kröpcke.

Zunächst werden nur zwei Drittel des Geländes bebaut. Ein Teilstück im Süden bleibt frei – man will erstmal abwarten, wie sich der Wohnungsmarkt in den kommenden Jahren entwickelt. Mehr als eine halbe Milliarde Euro investieren die Partner. „Wir sind guten Mutes“, sagt Streicher, „dass das Wohnquartier Kronsrode ein Erfolg wird.“

Von Conrad von Meding