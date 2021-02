Hannover

Einsatzkräfte der Feuerwehr Hannover sind am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bothfeld ausgerückt. In einer Wohnung in einem Gebäude an der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße war gegen 5.40 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Vier junge Männer trugen dabei leichte Verletzungen davon.

Der Brand war in der Küche der Wohnung im fünften Stock des Hauses ausgebrochen. Der Grund dafür ist bislang unklar. Einige der Bewohner flüchteten sofort vor den Flammen ins Freie. Vier junge Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren versuchten, das Feuer zu löschen. Keiner der Bewohner verständigte die Rettungskräfte. Ein Nachbar bemerkte allerdings ebenfalls die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Als die Helfer vor Ort eintrafen, hatten sich bereits alle Bewohner des Gebäudes in Sicherheit gebracht. Die vier jungen Männer, die in der Wohnung noch Löschversuche unternommen hatte, mussten wegen leichter Rauchvergiftungen behandelt werden.

Ein Trupp der Feuerwehr ging mit Atemschutzgeräten ausgestattet in das Gebäude, um die brennende Einrichtungsgegenstände in der Küche zu löschen. Anschließend lüfteten sie die Räume und das Treppenhaus. Die Brandermittler der Polizei haben die Untersuchungen zur Ursache des Feuers bereits aufgenommen. Über die Höhe des Schadens in der Wohnung ist nichts bekannt.

