Hannover

Aufmerksame Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Hannover-Bothfeld haben womöglich einen Großbrand verhindert: Sie bemerkten am Montag gegen 14.30 Uhr in einer Wohnung einen piependen Rauchmelder am Fuderhof und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Gleichzeitig begannen sie noch vor Eintreffen der Retter, die Flammen selbst zu bekämpfen.

Laut Polizei gingen die Nachbarn durch ein zerborstenes Küchenfenster vor, die Feuerwehr übernahm im Anschluss die weiteren Löscharbeiten. Die Flammen konnten noch in der Küche erstickt werden, der Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro. Verletzt wurde niemand, zum Zeitpunkt des Einsatzes war die Wohnung leer. Nach Polizeiangaben war ein technischer Defekt am Wasserkocher die Brandursache.

Nachbarn retten bewusstlose Frau

Erst am Sonntag hatte die Kombination aus Rauchmelder und Nachbarn einer Frau das Leben gerettet. Die Bewohner am Roderbruch wurden ebenfalls auf das Piepen aufmerksam, die 48-Jährige lag bewusstlos in ihrer Wohnung. Die Nachbarn befreiten die Verletzte noch vor Eintreffen der Feuerwehr und versuchten, das brennende Sofa zu löschen. Die Mieterin kam in ein Krankenhaus, fünf Nachbarn wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung behandelt.

Von Peer Hellerling