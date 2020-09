Linden-Mitte

Der Küchengarten ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt. Autos, Busse, Stadtbahnen, Radfahrer und Fußgänger treffen dort aus fünf Richtungen aufeinander. „Rechnet man alles zusammen, gibt es 23 Fahrspuren und elf Ampelphasen – mit langen Wartezeiten vor allem für Passanten und Radfahrer“, kritisiert Architekt Gerd Runge. Er fordert: „Der Verkehr am Küchengarten muss entknotet werden.“

Unterstützung bekommt Runge von dem hannoverschen Verkehrsplanungsbüro PGT. Die Experten machen einen Lösungsvorschlag, wie die Kreuzung mit einem Kreisel so umgebaut werden könnte, dass weitaus weniger Spuren und fast keine Ampeln mehr nötig wären – und zugleich mehr Platz für eine städtebauliche Neugestaltung des gesamten Bereichs entstünde.

So sieht die Kreuzung Küchengarten heute aus ... Quelle: Google Maps/Archiv HAZ

... und so könnte sie laut Planungsbüro PGT und Architekt Gerd Runge aussehen. Sie schlagen einen Kreisel für die Verkehrsführung vor. Grau sind in der Grafik die Fahrbahnen markiert (teils mit Busspuren), rosa sind die Radwege und gelb die Fußwege. Die Trasse für die Stadtbahn ist braun. Die großflächig gelb unterlegten Bereiche kennzeichnen den öffentlichen Raum, der durch den Umbau der Kreuzung hinzugewonnen würde. Quelle: PGT Umwelt und Verkehr GmbH/Gerd Runge

Stand der Sechzigerjahre

„Das heutige Verkehrskonzept für den Küchengarten ist deutlich überdimensioniert, es entspricht dem Stand der Sechzigerjahre“, erklärt Runge. Seinerzeit sei die Stadtplanung vor allem auf den Autoverkehr ausgerichtet worden – auch in Hinblick auf das Ihme-Zentrum, das 1974 als großer Einkaufskomplex an den Start ging. Für Kunden und Fußgänger wurde eine breite Brücke angelegt, die nach dem Niedergang des Komplexes abgerissen wurde. Andere bauliche Veränderungen habe es bisher nicht gegeben, bemängelt Runge, der sich seit Jahren mit dem Bürgerbüro Stadtentwicklung und der Zukunftswerkstatt Ihme-Zentrum dafür einsetzt, die Situation am Küchengarten zu ändern.

Gravierende Veränderungen

Aktuell werde die Debatte um einen Rückbau der Küchengarten-Kreuzung jetzt vor allem wieder, weil im dortigen Umfeld nach Jahren des Stillstands gravierende Veränderungen anstünden, sagt Runge. Dazu zählt er den geplanten Hochbahnsteig am Küchengarten, den vom Großeigentümer angekündigten Umbau des Sockelgeschosses im Ihme-Zentrum und die Pläne der Stadt, auf dem „Grünen Hügel“, dem Eckgelände zwischen Elisen- und Limmerstraße, einen markanten Wohnkomplex zu errichten.

Gerd Runge und Greta Garlichs von der Initiativgruppe für einen neuen Küchengarten wollen einen Teil des Straßenraums für Fußgänger und Radfahrer zurückerobern. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Planungsbüro PGT hat auf Grundlage von Runges Überlegungen im Auftrag der Zukunftswerkstatt ein Verkehrskonzept mit mehreren Schwerpunkten entwickelt:

Elisenstraße: Derzeit sind Elisenstraße und Blumenauer Straße über die Kreuzung am Küchengarten direkt verbunden. „Das stammt aus einer Zeit, als an der Elisenstraße zwei Großparkhäuser geplant waren – die wurden aber nie gebaut“, erklärt Runge. Um die Verkehrslage zu entzerren, schlägt er vor, die Straße von der Kreuzung abzukoppeln und die Einmündung an die Spinnereistraße zu verlegen. Von dort soll die Einfahrt nach Linden-Nord möglich sein.

Stadtbahn und Busse: Öffentlicher und privater Verkehr sollen auf unabhängigen Trassen fahren. Um das zu erreichen, könnten die derzeit in der Mitte der Spinnereistraße verlaufenden Stadtbahnschienen an den nördlichen Straßenrand verlegt werden. Parallel sollen auch Busspuren in dieser Lage eingerichtet werden. „So ist eine besser strukturierte Verkehrsführung möglich“, sagt Runge. Zudem werde auf diese Weise Platz für breitere Radwege geschaffen.

Kreisverkehr: Unter den genannten Voraussetzungen soll die Kreuzung am Küchengarten deutlich zurückgebaut werden. In der Mitte könnte ein Kreisel entstehen, über den die Verkehrsströme neu gelenkt werden. In jeder Fahrtrichtung würde es nur noch eine Spur geben, die heutige Vielzahl an Abbiegebeziehungen entfiele, erklärt PGT-Planer Heinz Mazur. „Das wird kein neuer Deisterkreisel“, stellt er klar. Der geplante Kreisel sei mit einem Durchmesser von 40 Metern nicht einmal halb so groß. Trotzdem wäre er leistungsstark genug, um den derzeitigen Autoverkehr am Küchengarten aufzunehmen, betont Mazur. Die Planer gehen auch davon aus, dass rund um den Kreisel keine Ampeln mehr erforderlich sind, um Radfahrer und Fußgänger über die jeweiligen Überwege zu führen – Zebrastreifen sollen reichen. „Was wir vorschlagen, hat Hand und Fuß“, sagt Mazur, dessen Büro bereits mehrere Verkehrsprojekte für die Stadt Hannover erarbeitet hat.

Bebauung „Grüner Hügel“: Runge begrüßt die Pläne der Stadt, die städtische Freifläche mit Wohnhäusern zu bebauen. Er gibt aber zu bedenken, dass die Bebauung wegen des begrenzten Platzes sehr verdichtet wäre. Würde die gesamte Küchengarten-Kreuzung nach seinen Vorstellungen umgestaltet, könnte bis zu 60 Prozent mehr öffentlicher Raum gewonnen werden– zum Beispiel für weitere Wohnbauprojekte, argumentiert Runge. „So ließe sich der Stadtraum wieder besser nutzen.“

Thema in Bezirksratsitzung

Auch der Bezirksrat Linden-Limmer wird sich in seiner Sitzung am 16. September mit der Thematik befassen. Die Grünen bringen einen Antrag ein, mit dem sie eine Anhörung zur Küchengarten-Kreuzung fordern, zu der Runge und Mazur eingeladen werden sollen. „Dort könnte ein zentraler Stadtplatz mit neuen Potenzialen entstehen“, sagt Daniel Gardemin, der die Grünen in Bezirks- sowie im Stadtrat vertritt.

„Drei coole Schwestern“ für Linden Die „Drei warmen Brüder“ sind Lindens Wahrzeichen. Nun sollen die „Drei coolen Schwestern“ dazukommen. So lautet der Arbeitstitel für ein markantes Bauprojekt, das die Stadt auf ihrem Grundstück „Grüner Hügel“ am Kopf der Limmerstraße plant. In einer Broschüre zum Wohnungsbau wird das Vorhaben vorgestellt. Den Visualisierungen ist zu entnehmen, dass drei Hochhäuser und weitere Gebäude geplant sind – das höchste könnte vis-à-vis zum Ihme-Zentrum neun Geschosse haben. Das Grundstück sei „wichtig und anspruchsvoll“ für die städtebauliche Situation am Küchengarten, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Daher habe die Bauverwaltung einen Architektenwettbewerb ausgelobt. Sieger wurde das Büros Monadnock aus Rotterdam. Dessen Entwurf schließe die Lindener Blockrandbebauung sinnvoll ab und setze optische Akzente am Küchengartenplatz, urteilt die Stadt. Sie ist bereits in Vorgesprächen mit einem Investor. Noch muss aber das erforderliche Baurecht geschaffen werden, weil das Areal bisher als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen ist. Die Zahl der Wohnungen und weitere Details zu dem Projekt nennt die Stadt noch nicht. In der Broschüre heißt es: „Die Sockelzone bietet Raum für öffentliche Nutzung und ergänzt das Angebot in der beliebten Limmerstraße. In den oberen Geschossen finden laut Planung Wohnungen und gewerbliche Nutzungen Platz.“

Architekt Runge wünscht sich, dass die Verwaltung das PGT-Konzept schnellstmöglich prüft. In einem zweiten Schritt wäre eine Verkehrssimulation nötig, um auf dieser Datengrundlage detaillierter weiter zu planen. „Das kann die Zukunftswerkstatt aber nicht auch noch bezahlen“, stellt Runge klar. „Verkehrsplanung ist eigentlich Aufgabe der Stadt.“

Öffentlicher Diskussionsprozess

Auch der ADFC, die Bezirksgruppe des Bundes Deutscher Architekten ( BDA), die Gesellschaft für außerordentliche Zusammenarbeit und die Gruppe Politik zum Anfassen unterstützen Runges Vorstoß, mit dem ein Diskussionsprozess im Stadtteil angeregt werden soll. Der Anfang wurde vor einer Woche mit einer Aktion auf dem Küchengartenplatz vor dem TAK gemacht. Nach und nach füllte sich der Platz mit meist älteren Anliegern. „Es ist eine sehr vernünftige Idee“, bestätigt etwa Lothar Eichhorn. Die aktuelle Situation sei sowohl für Radfahrer als auch für Fußgänger nicht sonderlich gut – dieser Ansicht stimmten weitere Zuhörer zu. Für Gerd Runge war die Beteiligungsveranstaltung nur der Anfang.

App für Bürgerbeteiligung

In den kommenden Tagen sollen QR-Codes auf dem Küchengartenplatz installiert werden, die mit Hilfe einer App ausgelesen werden können. So können Interessierte planerische Inhalte direkt mit dem Ort des Geschehens verknüpfen. In der App sollen auch Vorschläge und Abstimmungen gemacht werden können. „Das sind neue Formate in der Stadtteilbeteiligung“, sagt Runge.

