Noch ist es ein mit wilden Büschen und Sträuchern bewachsener Hügel mitten in Linden. Doch das städtische Grundstück am südlichen Kopf der Limmerstraße hat aus Sicht der Bauverwaltung besonderes Potenzial: Auf dem Areal nahe des Küchengartens soll ein bis zu zehngeschossiges Gebäudeensemble entstehen – gegenüber dem an dieser Stelle 17-stöckigen Ihme-Zentrum.

Die Kreissiedlungsgesellschaft Hannover (KSG) will einen Bürokomplex errichten, in den etwa 120 Mitarbeiter der hannoverschen Nahverkehrsunternehmen Regiobus und Üstra sowie der für den Stadtbahnbau zuständigen Firmen Transtec und Infra einziehen sollen. Geplant ist zudem ein Seniorenpflegeheim mit 80 Plätzen und zwölf Seniorenwohnungen, das die AWO betreiben will. Diese Pläne hat Baudezernent Thomas Vielhaber am Dienstagabend bei einer öffentlichen Onlineanhörung vorgestellt. Doch die Politiker des Bezirksrats Linden-Limmer sind damit nicht einverstanden.

So soll der Neubau am Küchengarten in Linden aussehen. Quelle: Stadt Hannover/Monadnock

Seit 2009 die nicht mehr benötigte massive Fußgängerbrücke abgerissen wurde, die von der Limmerstraße zum Ihme-Zentrum führte, liegt das Grundstück – der sogenannte Grüne Hügel – in zentraler Lage brach. Zwar gab es bereits früher Vorschläge dort Wohnungen zu bauen; auch der Bezirksrat Linden-Limmer hatte das wiederholt gefordert. Die Stadt aber konnte sich nicht dazu entschließen. Gleichwohl lobte die Verwaltung einen städtebaulichen Wettbewerb aus, bei dem das Rotterdamer Büro Monadnock als Sieger hervorging.

Wohnungen am Verkehrsknotenpunkt?

Der Entwurf, der erstmals in einer Wohnungsbaubroschüre vom März 2020 veröffentlicht wurde, sieht auf dem Eckgrundstück neben einem zehngeschossigen Hochhaus zwei weitere Gebäude mit acht Geschossen sowie drei niedrigere mit bis zu fünf Etagen vor. Die KSG, die als Investor später auf den Plan trat, hat den Entwurf weitgehend übernommen. In der Baubroschüre hatte die Stadt für den gesamten Komplex allerdings noch rund 80 Wohnungen sowie Läden und andere öffentlichen Einrichtungen im Erdgeschoss vorgeschlagen – wohl wissend, dass die angrenzende Küchengartenkreuzung ein Verkehrsknotenpunkt ist.

Der Bezirksrat war bei dem gesamten Prozedere nicht einbezogen und fühlte sich übergangen. Als jüngst bekannt wurde, dass statt der von dem Gremium gewünschten bezahlbaren und sozial geförderten Wohnungen nun Büros errichtet werden sollen, protestierten die örtlichen Politiker vehement und erwirkten die öffentliche Anhörung.

„Bei genauerem Hinsehen hat sich herausgestellt, dass es zum Wohnen dort doch sehr laut ist“, begründete Stadtplaner Hans-Heiner Schlesier in der virtuellen Veranstaltung den planerischen Kurswechsel. „Beim besten Willen kann man zum Küchengarten hin gerade in den unteren Geschossen kein Wohnen empfehlen“, bekräftigte Baudezernent Vielhaber, der seit November 2020 im Amt ist und das Projekt von seinem Vorgänger Uwe Bodemann übernommen hat. Stadtplanerin Caren Winters ergänzte, es sei möglich, „mit gewissem Aufwand gesunde Wohnverhältnisse zu ermöglichen“. Die Seniorenapartments und Pflegeheimetagen sollen daher auf insgesamt 5400 Quadratmetern im rückwärtigen, von der Küchengartenkreuzung abgewandten Bereich entstehen.

Der Grüne Hügel liegt direkt gegenüber dem Ihme-Zentrum. Quelle: Michael Thomas

Die KSG, ein Wohnungsbauunternehmen, dessen Hauptgesellschafter die Region Hannover sowie die Städte und Gemeinden im Umland sind, plant mit 4800 Quadratmetern Bürofläche. Großflächiger Wohnungsbau sei an der stark befahrenen Kreuzung nicht sinnvoll, erklärte Geschäftsführer Karl Heinz Range auf Anfrage. Mit der Stadt habe man daher das Konzept für die kommunalen Nahverkehrsunternehmen entwickelt. Ausschlaggebend seien Platzprobleme bei der Regiobus gewesen.

Perspektiven für den Küchengarten Die Bebauung des Grünen Hügels ist für Baudezernent Thomas Vielhaber nur ein Anfang. Ziel solle es sein, den gesamten Bereich des Küchengartens in den kommenden Jahren stadtplanerisch umzugestalten, erklärte er in der Onlineanhörung. „Es gibt erhebliche Defizite“, sagte der Stadtrat. Dazu zählt er vor allem die in den Sechzigerjahren entstandene unübersichtliche Kreuzung mit 23 Fahrspuren und elf Ampelphasen. Vielhaber versprach, die Verkehrssituation überprüfen zu lassen und dabei auch Konzepte eines Kreisverkehrs in den Blick zu nehmen. Der Lindener Architekt Gerd Runge und das hannoverschen Planungsbüro PGT hatten bereits mehrfach einen Kreisel ins Gespräch gebracht, allerdings fehlen hierfür noch realitätsgerechte Verkehrssimulationen. Besondere Bedeutung hat der Bereich für Vielhaber auch durch die in Aussicht stehende Neubelebung des Ihme-Zentrums. Wünschenswert sei zudem eine bessere Verbindung von der Limmerstraße zum Küchengartenplatz, der eine hohe Aufenthaltsqualität habe. Potenzial für weitere Wohnbauflächen sieht der Dezernent am Standort des früheren Kohlebunkers zwischen Fösse- und Rampenstraße, der einst das Heizkraftwerk versorgte und heute nicht mehr benötigt wird.

Regiobus bestätigt Interesse an dem Projekt, für konkrete Planungen sei es aber noch zu früh, sagt Sprecher Tolga Otkun. Bei der Üstra heißt es, man werde seine Zentrale am Hohen Ufer nicht verlassen; welche Abteilungen an den Küchengarten umsiedeln könnten, sei offen. Für Transtec und Infra wäre ein Umzug in den KSG-Neubau eine mittelfristige Option.

Gebäude könnte 2025 bezugsfertig sein

Laut KSG könnte der Neubau 2025 bezugsfertig sein. Die Stadt bereitet nun einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan vor. Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube zeigte sich erbost. „Ist der Bezirksrat jetzt einfach raus aus dem Verfahren?“, fragte er. Nach der Anhörung machte Grube seinem Ärger richtig Luft. Die Stadt habe das Thema „in Hinterzimmern“ verhandelt, er sprach von einer „Ausgrenzung“ der Mandatsträger und einer „Kungelnummer mit kommunalen Betrieben“. Letztlich muss der Rat der Stadt den Bebauungsplan billigen.

Von Juliane Kaune