Eine Reihe von Gewalttaten am Küchengartenplatz in Linden haben in den zurückliegenden Wochen für Entsetzen gesorgt. Die Polizei hatte am vergangenen Wochenende die Präsenz verstärkt – und dennoch gab es wieder Straftaten innerhalb der immer größer werdenden Partyszene dort. Nurhan Brune, Leiterin des zuständigen Kommissariats Limmer, sagt im Interview, wie die Polizei die aktuelle Situation am Küchengarten einschätzt.

Messerstechereien, eine Pfefferspray-Attacke, eine Frau, die angezündet werden soll, Raubtaten, Körperverletzungen – warum erleben wir seit Wochen diese Gewaltausbrüche am Küchengarten?

Tatsächlich hat es in den vergangenen Wochen schwerwiegende Straftaten im Bereich des Küchengartenplatzes gegeben. Insbesondere bei den Rohheitsdelikten, bei denen Messer eingesetzt wurden, handelte es sich um gezielte Angriffe nach vorherigen Auseinandersetzungen. Mir ist wichtig festzustellen, dass dort niemand wahllos auf Passanten losgegangen ist …

Das macht’s grundsätzlich nicht besser.

Das stimmt. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied: Niemand muss Angst haben, auf den Küchengartenplatz oder durch Linden-Nord zu gehen und Opfer einer Straftat zu werden. Was wir in den vergangenen Wochen erlebt haben, waren gezielte Angriffe nach vorherigen Streitigkeiten innerhalb eines bestimmten Personenkreises.

Zahl der Straftaten rückläufig

Dennoch hat es bislang Messerstechereien unter den Partygängern im Bereich der Limmerstraße und Umgebung in der Vergangenheit so nicht gegeben?

Das kann ich aus dem Kopf nicht sagen. 2020 und 2021 hat sich im Zuge der Lockerungen der Corona-Maßnahmen aber die Zahl der Personen, die sich in diesem Bereich aufhalten, stark erhöht. Trotz der Menge an Menschen sind der Küchengartenplatz und angrenzende Straßen kein Brennpunkt für Straftaten. Der gemeinsame Sicherheitsbericht der Polizeidirektion Hannover und der Landeshauptstadt zeigt, dass die Zahl der Straftaten in Linden-Nord im Fünfjahresvergleich sogar gesunken ist.

Also haben wir es mehr mit einem gefühlten Problem zu tun ...?

Ja. Der Küchengartenplatz ist nicht gefährlicher als andere Bereiche in Hannover.

Die Polizei konnte mehrere Tatverdächtige fassen, sie sind teilweise erst 15 und 16 Jahre alt. Welche Informationen haben Sie über die Kriminellen, die sich zurzeit am Küchengarten versammeln?

Nach unseren Erkenntnissen haben wir im Bereich des Küchengartens keine Ansammlung von kriminellen Personen. Viele Straßen und Plätze in Linden-Nord sind sicher beliebte Treffpunkte in den Nachtstunden, an Wochenenden und in den Nächten vor Feiertagen. Das sind aber in keinster Weise Menschen, die zu aggressivem oder gewalttätigem Verhalten neigen. Man kommt dort zusammen, um sich zu vergnügen und Spaß zu haben. Das, was uns tatsächlich beschäftigt, sind keine vermehrten Straftaten, sondern Ruhestörungen, Müll und das Urinieren in der Öffentlichkeit.

Die Polizei hat nach mehreren Gewalttaten am Küchengartenplatz am vergangenen Wochenende ihre Präsenz verstärkt. Quelle: Michael Wallmüller

Lärm, Dreck und das Wildpinkeln sind aber doch nichts, worum sich in erster Linie die Polizei zu kümmern hat, sondern der Ordnungsdienst der Stadt.

Grundsätzlich ist das richtig. Allerdings könnten sich aus wildem Urinieren und Ruhestörungen Ordnungswidrigkeiten ergeben. Und da ist die Polizei bei der Verfolgung genauso zuständig. In der Nacht die Ruhe wieder herzustellen, ist im Rahmen der Gefahrenabwehr ebenfalls Aufgabe der Polizei.

Was haben die Ermittlungen bezüglich der Straftaten am vergangenen Wochenende am Küchengartenplatz bislang ergeben?

Zu dem in den Medien sehr präsenten Fall, bei dem ein Mann mutmaßlich eine Frau anzünden wollte, haben sich im Zuge der Ermittlungen Zweifel am bisher bekannten Sachverhalt ergeben.

Was heißt das konkret?

Objektiv haben wir festgestellt, dass es offensichtlich nicht um das Anzünden einer anderen Person ging. Es handelte sich möglicherweise um eine Wahrnehmung, die wir nach jetzigem Ermittlungsstand nicht belegen können. Der Vorgang wird der Staatsanwaltschaft in Kürze zur Prüfung vorgelegt.

Partygänger wechseln Treffpunkte

Augenzeugen berichten über „sehr junges Partyvolk“, teils mit Migrationshintergrund, das in Gruppen auftritt und für aggressive Stimmung am Küchengarten sorgt. Welche Erkenntnisse hat die Polizei über diese Unruhestifter?

Dass sich insbesondere jüngere Menschen im Bereich Küchengartenplatz und Linden-Nord versammeln, ist seit mehreren Jahren so. Es handelt sich um junge Erwachsene, Heranwachsende, Jugendliche, Studierende und auch Erwachsene. Wir wollen als Polizei auf gar keinen Fall eine Spaßbremse sein – Voraussetzung ist aber, dass es friedlich bleibt und es keine Störung der Anwohner gibt.

Es gibt also am Küchengarten keine Jugendgruppen, die in der Vergangenheit beispielsweise an der Oper, am Kröpcke oder am Hauptbahnhof in Hannover für Probleme gesorgt haben?

Das kann ich nicht beantworten, weil wir wenige Identitätsfeststellungen machen – es sei denn, die Personen fallen durch Straftaten auf. Unser Einsatz- und Streifendienst hat eine Art „Wildwechsel“ beobachtet. Wenn wir die Leute am Küchengartenplatz wegschicken, weil es mehrere Anwohnerbeschwerden gab und sie des Platzes verweisen, ziehen sie weiter. Zur Dornröschen-Brücke, zum Welfengarten …

Eine Art „Party-Tourismus“?

So kann man das sagen.

Mobile Wache am Küchengartenplatz? Nurhan Brune hält eine Dauerpräsenz der Polizei zurzeit für nicht erforderlich. Quelle: Ilona Hottmann

In der vergangenen Woche hatte die Polizei die Präsenz am Küchengartenplatz verstärkt, dennoch gab es Straftaten. Wie soll es dort nun weitergehen?

Wir haben am Küchengarten zurzeit keine Lage, die wir als Polizei als bedenklich einstufen. Eine erhöhte Präsenz verhindert auch keine Taten, die im Zuge von Auseinandersetzungen in einem kleinen Personenkreis passieren. Solche Einzelfälle wird es immer geben.

Halten Sie dann temporäre Betretungsverbote für bestimmte Personen, die bereits strafrechtlich einschlägig in Erscheinung getreten sind, für möglich?

Das ist eine mögliche Maßnahme, ja. Es handelt sich um eine Gefahrenabwehr-Maßnahme, die aber beispielsweise gegen eine Gruppe von 500 Menschen nicht möglich ist. In Einzelfällen können aber Aufenthaltsverbote ausgesprochen werden.

Inwieweit würde eine mobile Wache – zumindest zeitweise – am Küchengarten Sinn ergeben?

Das derzeitige Kriminalitätsgeschehen macht eine Dauerpräsenz am Küchengartenplatz nicht erforderlich.

Treffpunkt vor allem für junge Leute: Die Party am Küchengarten geht weiter. Quelle: Michael Wallmüller

Wie beurteilen Sie ein mögliches Alkoholverbot rund um den Küchengarten?

Die Entscheidung über ein Alkoholverbot trifft nicht die Polizei, sondern die Kommune.

Inwieweit halten Sie die Einrichtung einer Verbotszone für gefährliche Gegenstände im Bereich des Küchengartens für sinnvoll?

Die sehe ich aktuell für Linden-Nord und speziell am Küchengartenplatz nicht. Das derzeitige Straftaten-Aufkommen gibt keine Begründung für eine Verbotszone her.

Zur Person Nurhan Brune ist 43 Jahre alt, verheiratet und Polizeioberrätin. Sie ist seit 1999 bei der Polizei. Im Kommissariat Limmer (damals Polizeistation West) arbeitet sie seit 2017. Im Jahr 2019 übernahm sie die Leitung der Dienststelle. Im Zuge der Umorganisation der Polizeidirektion Hannover heißt die frühere Inspektion West seit 2020 Polizeikommissariat Limmer. bm

Von Britta Mahrholz