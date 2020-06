Hannover

Nach drei Monaten relativer Ruhe geraten Management und Gewerkschafter bei der Gilde-Brauerei in der Südstadt wieder aneinander. Hintergrund sind nach Angaben von Lena Melcher, Sekretärin bei der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG), fristlose Kündigungen gegen vier von 19 Mitarbeitern der für die Dosenabfüllung zuständigen Hannover Abfüllgesellschaft ( HAG). „Die Vorwürfe gegen die Kollegen sind an den Haaren herbeigezogen“, sagt Melcher.

Die Gilde war im November in vier Gesellschaften aufgespalten worden, eine davon ist die HAG. Laut NGG kam es nun zu den Kündigungen mit der Begründung, die Betroffenen hätten eigenmächtig ihre Arbeitszeit verkürzt. Außerdem werde ihnen eine schlechte Leistung vorgeworfen.

Gewerkschaft vermutet Aktion gegen engagierte Mitarbeiter

Melcher sieht jedoch andere Hintergründe: „Wir vermuten, dass die Geschäftsführung versucht, an solchen Kollegen ein Exempel zu statuieren, die aktiv für Beschäftigteninteressen eintreten“. Unter den Gekündigten sei auch ein Betriebsrat. Man werde nicht zulassen, „dass die Traditionsbrauerei zu einer mitbestimmungs- und rechtsfreien Zone wird“. Die NGG will Kündigungsschutzklagen für die Mitarbeiter einreichen.

Bei der Gilde brach im vergangenen Herbst ein länger schwelender Tarifkonflikt wieder auf, begleitet von einer Serie an Warnstreiks auf der einen und Aussperrungen auf der anderen Seite. Die NGG will Tarifverhandlungen erzwingen, die Geschäftsführung der Gilde lehnt das unter Hinweis auf die wirtschaftliche Situation ab. Wegen der Corona-Pandemie gab es zuletzt keine Arbeitsniederlegungen. „Wir werden nun beraten, wie es weitergeht“, sagt Melcher. Von der Geschäftsführung war am Mittwoch keine Stellungnahme zu erhalten.

Heftige Kritik aus der Politik

In den Arbeitskampf hatten sich in der Vergangenheit auch Politiker eingeschaltet – und sich auf die Seite der Beschäftigten gestellt. Zu den Kündigungen sagt Lars Kelich, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion: „Das Vorgehen sucht seinesgleichen. Fristlose Kündigungen mitten in der Corona-Pandemie stellen einen neuen Tiefpunkt in einem ohnehin schon unverschämten Vorgehen des Unternehmens dar.“ Eva Viehoff, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Grünen, warf der Geschäftsführung vor, auf unredliche Weise schnell Tatsachen zu schaffen.

Von Bernd Haase