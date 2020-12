Hannover

Der Senat der Leibniz-Universität Hannover übt deutliche Kritik an den von Landtag und Regierung beschlossenen Kürzungen an den Hochschulen. „Die dadurch zum Ausdruck kommende Geringschätzung des Landes gegenüber exzellenter Forschung und Lehre ist ein Standortnachteil niedersächsischer Hochschulen in der Konkurrenz mit anderen Bundesländern, wodurch ein Erfolg im Exzellenzwettbewerb von vornherein infrage gestellt wird“, heißt es in einer entsprechenden Erklärung.

Rund 100 Stellen in Forschung und Lehre betroffen

Das Präsidium der Leibniz-Universität hat aufgrund der drastischen Kürzungen einen Vorschlag für Einsparungen gemacht. In den Jahren bis 2030 will die Uni schrittweise rund 22 der 349 Professuren nicht wieder besetzen, insgesamt sind rund 100 Stellen in Forschung und Verwaltung betroffen. Der Senat nahm jetzt als gewählte Vertretung von Studierenden, Professoren sowie weiteren Mitarbeitergruppen dazu Stellung. Seine Kritik richtet sich angesichts der Zwangslage nicht gegen die Hochschulleitung. Wegen des gekürzten Budgets seien die von der Hochschulleitung vorgeschlagenen Stellenstreichungen alternativlos, meint der Senat.

Seine Zustimmung dazu knüpft das Gremium aber an die Forderung, die Leitung solle offen für Änderungen an der vorgelegten Streichliste bleiben. So könnten in den nächsten Jahren unerwartet andere Stellen frei werden, die eventuell eher verzichtbar sind. Die endgültige Entscheidung trifft das Präsidium im Januar.

Unterstützung für Meteorologie

Sollte sich keine Alternative mehr auftun, trifft das die Meteorologie/Klimaforschung besonders hart. Beide Professuren stehen zur Disposition, das Institut mit seinen Studiengängen fiele weg. Studierende demonstrierten jetzt für den Erhalt der Meteorologie. „Eine Universität, die sich dem Klimaschutz und der Nachhaltigkeit verschreibt, sollte solche Forschungsbereiche und Studiengänge nicht schließen, sondern ausbauen”, sagt Jan Fritz vom Fachschaftsrat der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Außerdem solle die Landesregierung den Rotstift generell nicht im Bildungsbereich ansetzen.

Kritik kam auch vom internationalen Netzwerk NDACC, das Veränderungen der Erdatmosphäre beobachtet. Die Wissenschaftlerinnen Anne Thompson ( NASA) und Martine de Mazière hoben die Leistungen der Meteorologie an der Leibniz-Uni in diesem Feld in Forschung und Ausbildung hervor.

Von Bärbel Hilbig