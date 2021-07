Hannover

Am Eingang des Burgerladens Kuhnstwerk an der Röselerstraße werde ich von Inhaber Sebastian Fried vielsagend begrüßt: „Hallo Herr Finkbeiner, sind Sie wegen eines Tests hier?“ Da ich nie unter meinem richtigen Namen einen Tisch reserviere, wurde ich also bereits auf der Türschwelle „enttarnt“, wie es im Gastroslang gern heißt. Das Foto in der Zeitung muss in Erinnerung geblieben sein.

Dass das irgendwann einmal passieren würde, war klar – und dieses Thema wird auch etwas überbewertet. Denn wenn ein Restauranttest unabhängig und unangemeldet abläuft, lässt sich selbst wenn der Tester beim Betreten des Lokals erkannt wird, kaum noch etwas drehen. Die Waren sind gekauft, die Soßen gekocht. Ein schlechter Koch verwandelt sich nicht mit Fingerschnippen in einen guten. Außerdem wird indirekt unterstellt, dass ein Tester besser behandelt wird als die übrigen Gäste. Das ist respektlos gegenüber der Professionalität eines Gastronomen.

Kuhnstwerk in Hannover: Professionelles Team im Einsatz

Im Fall des Kuhnstwerks sollte man sich ohnehin nicht vom äußeren modern-ungezwungenen Eindruck des Lokals täuschen lassen, von dem nackten Estrich auf dem Boden etwa, dem Mauerwerk mit Graffiti oder den blanken Holztischen.

Als ich das Lokal das erste Mal besuche, tobt das Leben. Fleisch zischt auf Grillplatten, es klappert hinterm Tresen, darüber liegt ein seliges Stimmengewirr. Aber im Hintergrund läuft das Räderwerk eines professionellen Teams. Das beweisen Details. Etwa dass die Servicekräfte nicht nur auf ihre eigene Station achten, sondern auch genau darauf schauen, dass sich Gäste an die coronabedingten Laufwege halten, zu den Toiletten zum Beispiel, die zum angeschlossenen Parkhaus gehören – und entsprechend aussehen.

Ungezwungenes Ambiente: Die Räume des Kuhnstwerks präsentieren sich modern. Quelle: Tim Schaarschmidt

Schwerpunkt liegt auf Burgern

Den Kern der Speisenauswahl bilden mehrere Burger, die mit zusätzlichen Toppings (Jalapeños, Bacon, Cheddar) versehen werden können. Gearbeitet wird mit einem Mix aus Frisch- und Fertigware. Hinter den rustikalen Dippers (3,60 Euro) verbergen sich dicke, frittierte Kartoffelscheiben, die eine ebenso ordentliche Qualität haben, wie die Pommes (3,40 Euro) oder die Potato Pops (4,50 Euro), eine Art Röstikrokette. Alle drei Beilagen sind Tiefkühlware.

Hausgemacht sind die Soßen. Ich probiere Green Curry-Mango, Chili Mayo oder Rote-Bete-Ingwer – alle drei schmecken sehr gut. Der vorgekocht bezogene Maiskolben (4,90 Euro) wird von der Küche mit Parmesan, Cashewgrieß und Petersilie verfeinert. Die hausgebackenen Zwiebelringe (4,90 Euro) sind so groß, dass sie sich auch als Armreifen gut machen würden, sehen also eindrucksvoll aus, schmecken aber vorwiegend nach der Bier-Rosmarin-Panierung.

Beim Burger „3 Käse hoch“ kann sich das Rindfleisch geschmacklich mühelos gegen die anderen Zutaten durchsetzen. Quelle: Tim Schaarschmidt

So schmecken die Burger im Kuhnstwerk

Beim Burger „3 Käse hoch“ (9,90 Euro) mit medium gebratenem Rindfleisch-Patty ist bemerkenswert, dass sich das Fleisch trotz milder Würze mühelos gegen drei Käsesorten, Burgersoße und Zwiebeln durchsetzt, die nicht bis zum süß-herzhaften Wesenskern gebraten wurden, sondern Frische und Biss haben.

Etwas zu unruhig im Geschmack ist der Burger „Chicken Dinner“ (11,50 Euro), was an der Vielzahl an süßen, säuerlichen, pikanten, knusprigen, cremigen und fettigen Elementen liegt wie Avocado, Sweetchili-Sauce oder Curry-Mayo. Das Geflügelfleisch ist saftig und bringt ein herzhaftes Kaugefühl mit, steht wegen der vielen Aromen und krossen Nacho-Panierung aber eher hintenan.

Ohne Fleisch kommt der „Veggie Dream“ (10,90 Euro) aus. Das knusprige Avocado-Patty ist ein Fertigprodukt und hat recht viel Mais in der Masse, was aber in Verbindung mit Kräuter-Sour-Cream, Rucola oder Gurke gut schmeckt. Unschön finde ich, dass auf einer Kreidetafel die Buns als „hausgemacht“ ausgewiesen werden. Auf Nachfrage erklärt man mir, dass ein „Bäcker die Buns nach Vorgaben hausgemacht“ habe. So eine Augenwischerei hat das Kuhnstwerk nicht nötig.

Im Kuhnstwerk sind die Milchshakes mehr Dessert als Getränk. Das gilt auch für den „Ocean Shake“. Quelle: Tim Schaarschmidt

Milchshakes: Eine Freunde für Fans von Süßem

Abgerundet wird das Angebot durch gute Limonaden wie Zitrone oder Granatapfel-Minze (je 3,50 Euro) oder Milchshakes, die aber eher als Dessert zu sehen sind. In meinem „Tag am Meer“ (8,50 Euro), der nicht immer auf der Karte ist, sondern als Sonderaktion angeboten wurde, wird Kokosmilch mit Himbeer-Joghurteis gemixt, im Glas steckt ein Muffin, darauf liegt eine karamellisierte Banane. Geschmückt ist das Glas mit bunten Zuckerstreuseln. Meine Kinder sind hellauf von der Süßigkeit begeistert, sodass wir den Drink schnell aus ihrer Reichweite entfernen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum mir der Kellner beim Bezahlen der Rechnung erst einmal heimlich zwei kleine Fruchtgummi-Burger präsentiert, bevor er sie schließlich meinen Kindern zum Abschied schenkt.

Das ist sehr aufmerksam – und fällt einem Servicemitarbeiter nicht plötzlich ein, nur weil ein Tester in der Bude hockt.

Das Kuhnstwerk befindet sich an der Röselerstraße in Hannovers City direkt neben einem Parkhaus – dessen Toiletten mitbenutzt werden müssen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Fazit:

Gute Burgerkreationen in charakterstarkem, lebendigem Flair. Gesamt 7/10 (Küche 7, Service 8, Ambiente 6)

Von Hannes Finkbeiner