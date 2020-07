Hannover

Für viele Hannoveraner gehört sie zu einer Feier einfach dazu – und besonders natürlich in der Schützenfestsaison: die Lüttje Lage. Die Art, wie die Kombination aus Bier und Schnaps hier traditionell getrunken wird, ist in Deutschland einzigartig und für Ungeübte zunächst etwas kompliziert: Einige scheitern bereits daran, das langstielige Schnapsglas so über dem kleinen Bierglas zu halten, dass es nicht abrutscht. Und bei vielen läuft der Schnaps beim Trinken dann am Glas vorbei – oder über die Nase.

Damit selbst Lüttje-Lage-Einsteigern diese Fehler nicht passieren, erklärt Thorald Abramowski, Geschäftsführer vom Onlinebierhandel LüttjeLage.com und ehemaliger Bruchmeister, im Video oder Schritt für Schritt, wie es richtig geht:

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Schritt 1: Das Bierglas

Das Bierglas in die Hand nehmen und alle fünf Finger ans Glas legen. Darauf achten, dass am oberen Rand ungefähr einen Finger breit Platz ist.

Schritt 2: Das Schnapsglas

Den Mittelfinger abspreizen – alle anderen Finger bleiben am Glas. Den Stiel des Schnapsglases nun zwischen den ausgestreckten Mittelfinger und den Ring- und Zeigefinger setzen.

Schritt 3: Die Gläser ausrichten

Das Schnapsglas so ausrichten, dass es etwa einen halben Zentimeter über dem Bierglas steht. Zum Justieren kann man den kleinen Finger zur Hilfe nehmen.

Schritt 4: Auf den Winkel kommt es an

Mit dem Ringfinger dann das Schnapsglas so gegen das Bierglas drücken, dass der obere Rand des Schnapsglases am Bierglas anliegt, der untere Teil etwa im 45-Grand-Winkel vom Bierglas weggeht.

Schritt 5: Und jetzt mit Schwung

Den Mund genau gegenüber vom Schnapsglas am Bierglas positionieren und alles mit etwas Schwung hinunter kippen. Den Kopf unbedingt in den Nacken legen und zur Decke schauen.

Das sind die häufigsten Fehler beim Lüttje-Lage-Trinken

Warum sich viele die Bier-Schnaps-Kombination bei den ersten Versuchen über die Nase oder das Oberteil kippen, weiß Abramowski auch: „Es gibt typische Fehler, die immer wieder gemacht werden“, sagt der Experte. Schon beim Einschenken sei es wichtig, auf den Füllstrich zu achten und das Gas nicht zu voll zu machen. „Außerdem darf man nicht zu langsam trinken“, sagt Abramowski. Denn dann laufe der Schnaps am Glasrand herunter.

Auch sei es wichtig, das Schnapsglas gerade zu halten. „Es muss beim Trinken direkt gegenüber vom Mund sein, sonst läuft der Schnaps nicht in den Mund, sondern sucht sich den kürzesten Weg – und das ist bei Schräglage am Bierglas vorbei“, erklärt der ehemalige Bruchmeister.

Außerdem sehe er viele, die sich – aus Angst vor dem Verschütten – nach vorn beugen. „Aber wer Angst hat zu Kleckern, kleckert auf jeden Fall“, sagt Abramowski. Daher sein Tipp: „Gerade stehen, nicht das Glas, sondern den Kopf kippen – dann kleckert man auch nicht.“

Das sind die verschiedenen Biere und der richtige Schnaps

Lüttje Lage besteht aus dem speziellen obergärigen Schankbier und einem Kornbrand – soweit klar. Doch welcher Schnaps ist der richtige, und was ist der Unterschied der verschiedenen Biersorten, die es in Hannover zu kaufen gibt?

Beim Kornbrand ist nur eines wichtig: Er muss einen Alkoholgrad von 32 Prozent haben. „Es sei denn, die Party soll schnell enden“, scherzt Abramowski. Ein stärkerer Schnaps führe aber nicht nur zum schnelleren Betrunkensein, sondern verderbe auch den Geschmack der Lüttje Lage.

Beim Bier sei es hingegen eine Geschmackssache, sagt Abramowski. Vier obergärige Biere werden in Hannover gebraut: Das Gilde-Bier sei ein bisschen süßlicher als die anderen und ähnele einem Altbier, sagt der Geschäftsführer. Das Hanöversch Bier aus dem Brauhaus Ernst August sei hingegen traditionell herb.

Das Herrenhäuser wiederum sei mit einem Weizenbier zu vergleichen. Zudem braue die Maschsee-Brauerei mit seinem Leichtathlet ein Bier, das zwar nicht das traditionelle Lüttje-Lage-Bier sei, aber vom Geschmack ebenfalls gut passe, sagt Abramowski. „Es ist etwas hopfiger als die anderen – ein bisschen wie ein Craftbier.“

Wo kann man Lüttje Lage kaufen?

Ob als Geschenk oder für die nächste eigene Party: Lüttje Lage ist das klassische Mitbringsel aus Hannover. Als Set – inklusive Bier, Schnaps und Gläser – gibt es sie in der Touristeninformation, Ernst-August-Platz 8, in größeren Edeka-Märkten in Hannover und online. Die Biere gibt es bei den Brauereien und in ausgewählten Supermärkten.

Von Lisa Neugebauer