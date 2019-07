Hannover

Das kultige Kurzfilmfestival Linden Shorts – hervorgegangen aus der Lindenale – findet auch 2019 wieder statt. Jetzt sind alle kreativen Freizeitfilmer aufgefordert, sich mit ihren Beiträgen an dem Wettbewerb zu beteiligen. Diesmal hat die Konkurrenz ein Thema und Motto: „Für eine respektvollen Umgang mit unserer (Um-)Welt und allen (Mit-)Menschen“. Gefragt sind allerdings nicht nur moralinsteife Weltverbessererstreifen, sondern die Interpretation des Mottos darf schon auch unterhaltsam und schräg ausfallen. „Wir freuen uns besonders auf humorvolle, hintergründige und unterhaltsame Beiträge“, heißt es von den Organisatoren. Die Niedersächsische Lotto-Stiftung unterstützt das Filmfestival.

Im vergangenen Jahr fand die Präsentation der Kurzfilme erstmalig im Ihme-Zentrum an einem Abend unter einem Vordach der Zukunftswerkstatt statt. Damit die Anwohner, die in den Stockwerken über dem Bereich ihr Zuhause haben, nicht durch den Soundtrack der Filme aus der Ruhe gebracht werden, gab es für alle Zuschauer leuchtende Kopfhörer, auf die der Ton zum Film per Funk übertragen wurde. Das sah nach Science Fiction aus, hat sich aber bestens bewährt. Auch in diesem Jahr findet die Vorstellung der Filme wieder im Ihme-Zentrum statt.

Hier ist der Trailer zur 2019er-Ausgabe der Linden Shorts

Einsendeschluss am 2. September

Wer sich mit einem Film an dem Wettbewerb beteiligen will, den interessieren diese Informationen. Einsendeschluss ist der 2. September. Die maximale Dauer des Films beträgt fünf Minuten. Die Streifen können auf einem USB_Stick, einer Speicherkarte oder einer DVD an die Veranstalter geschickt werden. Die Anschrift: Anke Biedenkapp, Michael Brunke, Global Partnership Hannover e.V., Küchengartenstr. 2B, 30449 Hannover. Für Rückfragen sind die Veranstalter unter der E-Mail-Adresse lindenshort@posteo.de zu erreichen.

Eine Jury wählt die zwölf sehenswertesten Filme aus. Sie werden am 28. September im Ihme-Zentrum gezeigt. Auch die Zuschauer haben dabei die Gelegenheit, ihre Favoriten zu küren. Die Veranstalter wollen die drei Publikumslieblinge den hannoverschen Programmkinos als Vorfilme andienen.

Lesen Sie mehr

Hier finden Sie unseren Bericht zu den Linden Shorts von 2018.

Von Volker Wiedersheim