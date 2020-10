Hannover

Die Stadtverwaltung hat Onkel Ollis Kiosk wegen baurechtlicher Bedenken dicht gemacht – aber wer ist eigentlich dieser Onkel Olli? Der 41-jährige Marc-Oliver Schrank hat sich nicht nur als Betreiber eines Kultkiosks mit etlichen Bier- und Brausesorten einen Namen gemacht. Schrank hat eine Brauereigenossenschaft gegründet, führt ein Restaurant auf dem Engelbosteler Damm und ist Mitglied der Satirepartei Die Partei, für die er im Bezirksrat Nord sitzt. Er gilt als bestens vernetzt in der Nordstadt und darüber hinaus. „Das ist der beste Stadtteil Hannovers“, sagt Schrank. Ein paar Jahre habe er auch in Linden gewohnt, aber das dürfe niemand aus der Nordstadt wissen, sagt der Satiriker.

Etliche Bier- und Brausesorten hat Onkel Olli in seinem Kiosk im Angebot. Quelle: Florian Petrow

Lehramtsstudium für Kiosk aufgegeben

Schrank stammt aus Bad Pyrmont und ist zum Studium nach Hannover gekommen. Eigentlich wollte der Mann mit der sanften Stimme Lehrer für Englisch und Geschichte werden. Doch während seines Studiums an der Leibniz Universität Hannover stellte er fest, dass der Unterrichtsbetrieb nichts für ihn ist. 2009 eröffnete er seinen Kiosk mitten im Nordstädter Kiez an der Lutherkirche. Schrank war einer der ersten in Hannover, der die Craft Beer Welle heranschwappen sah und in sein Getränkesortiment seltene Biersorten von kleinen Brauereien aufnahm.

Eine Rhabarber-Bier-Mischung ist das neues Produkt der von Marc-Oliver Schrank geführten Brauereigenossenschaft. Quelle: Frank Wilde

Schrank gründet Brauereigenossenschaft

Der Kiosk-Mann kam auf den Geschmack und wollte nun selbst unter die Bierbrauer gehen. 2017 gründete er zusammen mit Freunden die Nordstadt-braut-Genossenschaft. In Kooperation mit anderen kleinen Brauereien haben die Nordstädter Bierfreunde inzwischen drei Biersorten auf den hannoverschen Markt geworfen: das 30167-Pils (benannt nach der Postleitzahl der Nordstadt), das herbe Haltenhopf (in Anlehnung an die Haltenhoffstraße) und das Rhabarber-Alster Kopernikuss (in Anspielung an die Kopernikusstraße). „Jetzt wollen wir ein Helles brauen“, kündigt Schrank an.

Inhaber des Lieb.es

Jüngstes Projekt des umtriebigen Nordstädters ist das Restaurant und Café Lieb.es am Engelbosteler Damm. Zusammen mit einem Freund hat Schrank die Gastronomie im Juli 2018 übernommen. Vorbesitzerin war die Inhaberin der Gastrokette Love it healthy, Alina Zimmermann. „Aktuell ist es schwierig für Gastronomen“, sagt Schrank. Möglicherweise müsse er das Restaurant auf dem E-Damm ab November für die Wintermonate schließen, weil die Kapazitäten in der Gaststube wegen der Corona-Maßnahmen beschränkt sind. „Ob sich der Betrieb rechnet, müssen wir sehen“, sagt er. Die Pause könne er für Umbauten nutzen.

Von Andreas Schinkel