Hannover

Den Sommer im eigenen Garten verbringen – das ist der nicht ganz freiwillige Trend in diesem Corona-Jahr. Da kommt es den Hannoveranern ganz gelegen, dass ihnen neben dem eigenen Grün noch die Herrenhäuser Gärten zur Verfügung stehen. Dort werden auch in diesem Jahr die „ Sommernächte im Gartentheater“ veranstaltet. Vom 7. bis 30. August sind dort Konzerte, Lesungen, Poetry Slam und Kinoabende zu erleben. Kultur ganz ohne Auto – die Älteren erinnern sich.

Natürlich ist die Corona-Krise auch bei dieser Veranstaltungsreihe spürbar. So müssen Besucher Mund-Nasen-Bedeckungen im Eingangsbereich tragen, und bei schlechtem Wetter können die Veranstaltungen in diesem Jahr nicht in die Orangerie verlegt werden, da dort die Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten.

Vorverkauf ab 7. Juli

Zudem stehen im Gartentheater nur rund 250 Plätze zur Verfügung. Besucher könne einzeln, paarweise und in Gruppen mit bis zu zehn Personen sitzen – so sie die Tickets als Gruppe gekauft haben. „Das ist eine logistische Herausforderung“, sagt Ronald Clark, Direktor der Herrenhäuser Gärten. Daher können die Tickets auch nur im Vorverkauf erworben werden, der am 7. Juli im Künstlerhaus beginnt (www.vvk-kuenstlerhaus.de).

Das Sommerprogramm im Gartentheater :

Live-Musik: Max Prosa eröffnet die Sommernächte am Freitag, 7. August. Einen Tag später gibt es Gute-Laune-Musik von der Band Die Höchste Eisenbahn. Dota tritt am 13. August auf, der Abend „Singers, Songs & Storytellers“ mit Fury-Gitarrist Thorsten Wingenfelder, Purple Schulz und Jon Flemming Olsen folgt am 20. August. Die Bigband Fette Hupe veranstaltet einen musikalisch-literarischen Abend mit dem Titel „Zur Nacht“ (21. August) – dabei dürfen die Zuschauer diesmal zwar nicht tanzen, dafür werde sich die Band im gesamten Gartentheater bewegen, kündigen die Veranstalter an. Auch beim „Royal Soul Jam“ mit DJ Ferry Ultra (22. August) muss das Publikum sitzen bleiben, ebenso beim Konzert des Jazz Clubs mit Lutz Krajenski und dem Projekt Generations (23. August).

Poetry-Slams: Die Slammer von „Macht Worte!“ organisieren vom 14. bis 16. August ein Wochenende mit Poetry- und Musik-Slams. Zum Auftakt am 14. August präsentieren HAZ-Redakteur Jan Sedelies und Henning Chadde zudem eine Talkshow zum Thema „Kultur in der Krise? Corona und die Folgen für die Kreativwirtschaft“.

Kino: In der Abschlusswoche finden jeweils ab 21 Uhr Kinoabende unterm Sternenhimmel statt. Zu sehen sind die allesamt oscarprämierten Filme „Little Women“ (26. und 30. August), „Judy“ (27. August), „Call Me by Your Name“ (28. August) und „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ (29. August).

Programm für Frühaufsteher: Der Große Garten öffnet am 9. August um 5 Uhr zu einer Lesung mit Musik unter dem Motto „Zwischen Nachtigall und Lerche“.

Tickets kosten zwischen 8 und 35 Euro. Weitere Infos unter www.gartentheater-herrenhausen.de.

Von Johanna Stein