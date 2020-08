Hannover

Saisonbeginn 20/21? In der hannoverschen Oper sieht das auf den ersten Blick ganz normal aus: Es gibt einen Spielplan, der am 5. September mit zwei Konzerten und dann am 9. September mit „ Don Giovanni“ beginnt. Es wird im Opernhaus selbst gespielt, es wird gesungen und im Orchester musiziert.

Doch die Normalität ist eine Corona-Normalität. Im Opernhaus heißt das: zwei freie Plätze zwischen jeweils zwei Haushalten, jede zweite Zuschauerreihe frei, Mund-Nasen-Schutz bis zum Platz, verkleinertes Orchester, angepasste Konzertprogramme, abstandskompatible Regiekonzepte. Und Bläser brauchen größeren Abstand als Geiger. Die Saalbelegung richtet sich nach den Haushaltsgruppengrößen, es wird ohne Pause gespielt, deshalb können wenigstens 300 bis 350 der insgesamt 1200 Plätze belegt werden. „Das ist der aktuelle Stand, der kann sich aber auch noch ändern“, sagt Opernsprecherin Christiane Hein. Kurzfristig planen, das haben viele Kulturmacher gelernt.

Kreativ und kompromissbereit

Ähnlich sind die Ausgangslagen vor der neuen Saison im Schauspielhaus, das am 18. September „ Don Karlos“ auf die große Bühne bringen will und statt über 600 nun weniger als 200 Menschen in den Saal lassen darf. Oder im Kellerclub Marlene (Start: 5. September mit den Bösen Schwestern). Oder im GOP, das als veranstaltungstechnischer Gastrobetrieb bereits seit Juli wieder spielt. Oder im Klecks-Theater, das derzeit in die Orangerie ausweicht, aber vom 5. September an wieder ins Alte Magazin in die Kestnerstraße zurückkehrt.

Lukas Holzhausen in „Don Karlos“, ab 18. September im Schauspielhaus. Quelle: Kerstin Schomburg

Abstand, Maske, Hygienekonzept, Cateringverzicht, kurzfristige Planänderungen: Sicherheit diktiert den Saisonbeginn in den Theatern, verhindert ihn aber nicht. In nicht subventionierten Spielbetrieben rechnet sich das in den meisten Fällen für Veranstalter und Künstler kaum. Aber alle strecken sich, sind kreativ und kompromissbereit. Es geht um Existenzen, es geht um ganze Berufszweige, die auf dem Spiel stehen, vor und hinter der Bühne. Und es geht um das Gefühl, dass Kunst und Kultur einen Stellenwert haben, relevant sind und nicht als Erstes raus sind, wenn es unter den Bedingungen einer Pandemie zwischen systemrelevant und egal zu sortieren gilt.

Gemeinschaftsspielorte und Gartencenter

Das Theater am Küchengarten kann ebenfalls keine reguläre Spielzeit anbieten. Doch Leiter Jan Schmitz ist seit Beginn der Pandemie rührig, hat Livestreams auf Spendenbasis in seinem leeren 120-Leute-Saal angeboten, hat im Sommer die Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer als Open-Air-Location entdeckt und schlüpft nun unter das Dach des beispielhaften „Theaters für Hannover“ im Raschplatz-Pavillon: ein Verbund der Kleinkunstszene, für den der Name Zweckbündnis unpassend ist, weil so viel Herzblut drinsteckt. Kabarettist Matthias Brodowy, neben Schmitz und Zauberer Desimo Initiator des Projekts, sagt: „Corona hat die Kleinkunstszene, Künstler und Veranstalter enorm zusammengeschweißt.“

Joachim Hieke vom Leibniz-Theater in der Calenberger Neustadt ist aus der Not heraus neue und teils weite Wege gegangen. Er bespielt den Beach-Club Azzurro am Blauen See in Garbsen, die schicke Eventlocation Cavallo am Vahrenwalder Park und demnächst auch das Gartenmöbelcenter Ludwig in Hemmingen. Kein Wunder: Im winzigen Leibniz-Theater selbst haben derzeit nur rund 30 Menschen Platz, die stets ausverkauften Haarmann-Abende mit Rainer Künnecke sollen hier aber demnächst wieder anlaufen. „Ich habe Hunderte Leute auf der Warteliste.“ Hieke ist zudem mit der Stadt im Gespräch, um möglicherweise auch ein weiteres Gemeinschaftsprojekt à la „Theater für Hannover“ zu realisieren.

Demnächst wieder im Leibniz-Theater: „Haarmann lädt zum Dinner“. Quelle: Leibniz-Theater

Musikszene hofft auf Bendzko-Studie

Die Konzertszene hat sich in Autokonzerte und über den Sommer in bestuhlte Open Airs gerettet, wie in Gehrden, auf der Expo-Plaza, just beim Festival „ Hannover hört hin“ im Georgengarten oder im Amtsgarten des Schlosses Landestrost, wo der sonst regionsweite Kultursommer zentralisiert wurde und bisher fast immer ausverkauft war. Doch nun endet allmählich die Draußenzeit, und es wird eng. Zu eng für die Corona-Regeln, Stehkonzerte sind derzeit kein Thema, Hannover Concerts, größter hiesiger Konzertveranstalter, hat schon fast alles ins kommende oder übernächste Jahr verlegt. Einzig für das Theater am Aegi hält sich das Unternehmen Optionen offen. „Bis zum November wird nichts mehr passieren“, sagt Aegi-Leiter Jürgen Hoffmann, „was danach ist, müssen wir sehen. Nach derzeitigem Stand können wir 218 Leute unterbringen. Das rechnet sich nicht, wir sind kein Subventionsbetrieb.“ Hoffnung setzt der Veranstalter auch in die Studie der Universitätsmedizin Halle, die jetzt ein Konzert von Popstar Tim Bendzko in Leipzig unter verschiedenen Bedingungen durchgespielt hat. Ergebnisse gibt es erst in einigen Wochen, aber „das könnte auch für uns von Bedeutung sein“, sagt Hoffmann.

Führung mit neun Besuchern

Während die Musikszene also noch immer abwartet, sind Museen und Ausstellungsbetriebe schon seit Mai wieder geöffnet. Im Kunstverein gibt es nach der Sommerpause vom 6. September an „Wir Blumen“ mit Werken aus der Sammlung Schürmann. Die Ausstellung rückt an die Stelle der abgesagten Ausstellung von Jon Rafman, der in seiner kanadischen Heimat mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert ist. Der Schürmann-Schau fehlt coronabedingt das übliche Begleitprogramm, dafür gibt es Führungen nicht nur sonntags, sondern auch mittwochs um 19 Uhr, an denen regelkonform neun Besucher teilnehmen dürfen.

Saisonbeginn 20/21 – ein Start mit sich langsam lösender Handbremse. Corona-Normalität ist auch eine Normalität. Allerdings eine, die jetzt schon Läden in die Existenznot getrieben hat wie den kleinen Musikclub Feinkost Lampe – und weiter Opfer fordern wird. Denn Fördergeld und kreative Ideen sind endlich. Matthias Brodowy sagt: „Die lokale Politik muss jetzt dranbleiben.“ Denn der Winter könnte frostig werden. Nicht nur draußen.

Von Uwe Janssen