Die Inzidenzen sinken, die Lust auf Kultur steigt. Das fordert auch die Kulturschaffenden. Wir geben einen Überblick, was die Kulturtreffs, Freizeitheime und Stadtteilzentren im Osten Hannovers planen.

Kulturtreff Bothfeld

Der Kulturtreff Bothfeld hat noch einiges auf dem Schirm vor den Sommerferien. Bereits an diesem Freitag gibt es im Rahmen der stadtweiten Reihe „Stadtteilkultur naturverbunden“ einen Vortrag zum naturnahen Garten. In der gleichen Reihe geht es am 5. Juli um das Thema Bienen mit dem Imkerpaar Ilse und Peter Spitzenberg. Das Theater Bühnensturm ist am 15. Juli im Kulturtreff zu Gast, es folgt der Recycling-Workshop „Plastikcycle“ am 19. Juli. Musik gibt’s auch, am 24. Juni mittags, für den 21. Juli ist ein Open-Air-Konzert in Planung.

Stadtteilzentrum Lister Turm

Im Stadtteilzentrum Lister Turm geht es raus. In den Wald. Liegt ja auch nahe, im wahrsten Sinne. Waldbaden in der Eilenriede hält nach dem Dafürhalten der Experten nicht nur gesund, sondern stärkt auch die eigene Naturverbindung. Wer das ausprobieren möchte, meldet sich für den 25. Juli an. Auch das städtische Umfeld kann man auf besondere Weise erkunden: „Urban Sketch“ hat nicht mit Witzen, sondern mit Skizzen zu tun, unter Leitung der Grafikerin Sybille Heller geht es um das Festhalten von Straßenszenen, mit Pinsel, Stift und Papier – am 9. und 10. Juli. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb: anmelden! Mit einer Yoga-Musik-Aufführung, einem Malkurs mit Naturmaterialien und einem deutsch-türkischen Freundschaftskonzert geht es dann im August weiter.

Das Stadtteilzentrum Lister Turm nutzt die unmittelbare Nähe zur EIlenriede für sein aktuelles Programm. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Kulturbüro Misburg-Anderten

Das Kulturbüro Misburg-Anderten hat einen besonderen Treffpunkt vor dem Bürgerhaus Misburg, absolut hygienemaßgerecht und vom 7. Juli an wieder jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr Anlaufstelle für Hobbygärtnernde jeden Alters: Der Palettengarten wird in Kooperation mit der örtlichen Gruppe des Sozialverbands Deutschland betrieben, trägt das Akronym PaGaMiA, klingt so noch ein bisschen romantischer und stärkt nicht nur das Wachstum der Pflanzen, sondern auch die Nachbarschaft im Stadtteil. Ende August gibt es dann auch wieder das Cinema Del Sol, ein solarbetriebenes Wanderkino, das am 27. August in Kooperation mit dem Wissenschaftsladen Hannover den Film „Raus“ zeigt.

Kulturhaus Hölderlin Eins

Im Kleefelder Kulturhaus Hölderlin Eins läuft das Programm schon wieder, nächste Aktion ist der Kultursamstag am 26. Juni, „Klangstrukturen“ ist ein Konzert mit „ungewöhnlicher Instrumentierung“. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gern angenommen. Die weiteren Sonnabende folgen mit dem Repair Café (3. Juli) und dem „Brainstorm for Climate“ (10. Juli). Am 23. Juli gibt es Open-Air-Kino mit Livemusik, das spanische Caspervek Ensemble vertont den Stummfilmklassiker Nosferatu. Hier ist wegen des begrenzten Platzangebots eine Anmeldung erforderlich.

Bandsalat und andere Malheurs – ein Fall fürs Repair Cafè des Hölderlin Eins. Quelle: Mario Moers

Kulturtreff Roderbruch

Im Kulturtreff Roderbruch läuft auch schon in diesem Monat wieder eine Menge an. Ob Waffeln to go backen (seit 9. Juni mittwochs), ein Nähworkshop (ab 19. Juni), Handarbeiten (läuft bereits dienstags) oder vom 20. Juni an zwei Ausstellungen, unter anderem als Ergebnis einer Malaktion der Bürgergemeinschaft – es geht rege zu im Kulturtreff. Am 25. Juni musiziert das Duo Lautensang bei einem Grillabend im Park, am 27. Juni um 16 Uhr konzertiert das Duo Leoni.

Stadtteiltreff Sahlkamp

Das Team des Stadtteiltreffs Sahlkamp steckt voll in den Vorbereitungen, die wie bei den anderen Zentren keine normalen Planungen sind in diesem Sommer, sondern abhängig von der Pandemielage und den Entscheidungen der Behörden, was geht und was nicht.

Lesen Sie auch: Außergewöhnlich normal – ein Kommentar zur Öffnung der Stadtteilzentren

Gesetzt ist für den 18. Juli eine kulturelle Bus- und Radtour namens „Linie 135 verbindet“ in Zusammenarbeit mit den Kulturtreffs Bothfeld und Vahrenheide. Das Kinderkulturprogramm „Spielzeit“ bietet Ausflüge am 27. Juni (Sprengel Museum) und 11. Juli (Tanzschule Fredeweß). Der beliebte Kinderzirkus Sahlino bietet bis zu den Sommerferien Gruppenkurse auf dem Schulhof der Grundschule Hägewiesen.

Kulturtreff Vahrenheide

Auch im Kulturtreff Vahrenheide laufen die Planungen. Es gibt, so viel steht fest, Bedarf. „Das Telefon steht nicht still“, sagt Mitarbeiterin Heike Baxmann, „aber alle freuen sich.“ Wissen wollen die Anrufenden nicht nur, wann welche Kurse starten, sondern auch, unter welchen Bedingungen eine Teilnahme möglich ist. Mit Aufführungen der Gruppe „Artisanen“ erlebten Kindergruppen schon wieder Präsenztheater, auch Angebote wie „Stricken und Lesen“ laufen wieder an. Für manche Kurse wird der Bedarf abgefragt „Wir telefonieren herum, wer was machen möchte“, sagt Baxmann.

Freizeitheim Vahrenwald

Für das Freizeitheim Vahrenwald wird in den kommenden Wochen der Vahrenwalder Park wichtig bleiben. Das ist praktisch, weil er direkt nebenan ist und eine Menge Platz und Grün bietet. Hier stehen vom Anfang Juli bis Ende Oktober die Reihen „Kultur im Park“ und „Kultur im Park Familien“ jeweils dienstag- und donnerstagnachmittags mit Angeboten von Fotografie über Musik bis Bastelei und Bewegung auf dem Programm. Auch die „Life-Kinetik“ startet am 28. Juni jeweils montags draußen. Der „Insta-Walk“ führt am 1. Juli ein Stück weiter zum Jahnplatz, wo Geschichte und Architektur des Ortes ergründet werden.

