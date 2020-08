Hannover

Regina und Reinhard Friedemann haben es sich auf Klappstühlen gemütlich gemacht. Selbst gebackenen Apfelkuchen, Tupperdosen mit Salat, Holunderbeersekt, Besteck und Geschirr haben sie liebevoll auf ihrem Campingtisch im Georgengarten drapiert. „Den Ausflug hierher habe ich meinem Mann zum Geburtstag geschenkt“, sagt die 63-Jährige. Die Laune der beiden ist bestens, und auch von den dichten Wolken am Himmel haben sie sich nicht abschrecken lassen. Alles ist perfekt für ein Picknick. Die Kopfhörer, die das Paar aus Rodenberg trägt, gehören eindeutig nicht zur Standardausstattung. Gleichwohl sind diese ein unerlässlicher Bestandteil dieses ganz besonderen Picknicks, bei dem es neben dem kulinarischen vor allem um den akustischen Genuss geht.

Gelungenes Geburtstagsgeschenk: Reinhard und Regina Friedemann lauschen mit Leckereien. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Wiese vor dem Wilhelm-Busch-Museum ist am Freitagnachmittag zu einem Ort für ein rundum außergewöhnliches Open-Air-Festival geworden: Lauter Menschen, auf deren Ohren Kopfhörer sitzen, haben sich auf der 10.000 Quadratmeter großen Grünfläche niedergelassen, um einem Kulturprogramm mit Lesungen, Talk, Livemusik, Hörspielen, Podcasts und Poetry-Slam zu lauschen. „ Hannover hört hin“ heißt das dreitägige Festival, das die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Sparkasse auch am Sonnabend und Sonntag veranstalten. Rund 400 Besucher sind es am Freitagabend.

Die Kultur muss in Corona-Zeiten noch kreativer werden – und so haben die Veranstalter eine ganz neue Idee umgesetzt: Mitten auf dem Gelände steht ein Funkmast, der alle Programmpunkte auf einer speziellen Frequenz überträgt, die die Festivalbesucher mit ihren Kopfhörern auch über weite Distanzen empfangen können. So ist es möglich, die pandemiebedingten Abstandsregeln einzuhalten. Eine Bühne gibt es nicht, nur ein Zelt, von dem aus die Künstler ihre Hörbotschaften senden.

„Das klappt super“, urteilt Laurine Messner, die mit Janika Tietze auf einer Picknickdecke campiert und die Ohren spitzt. „Ich hätte nicht gedacht, dass der Klang so gut ist.“ Die beiden Freundinnen aus der Calenberger Neustadt stoßen mit einem Sommerwein an. Sie warten gespannt auf den Auftritt von Ninia LaGrande. Die Autorin und Bloggerin stellt beim Hörfestival die neueste Folge ihres Podcasts „Die kleine schwarze Chaospraxis“ vor, den sie gemeinsam mit Schauspielerin Denise M'Baye produziert. Dabei geht es um das Limmern („die Limmerstraße außer Rand und Band“), um Dreharbeiten in LA (das Autokennzeichen von Landshut) und um Maskenpflicht im Alltag.

Entspannte Atmosphäre auf der Wiese

Die besteht auch für die Gäste auf dem Weg zu ihren Picknickplätzen. Sie halten sich brav daran, trotz der Hitze. Überhaupt ist die Stimmung überaus entspannt. Die Festivalbesucher liegen teilweise mit geschlossenen Augen in der Sonne und lassen sich von dem, was sie hören, einfach treiben. Manche haben zu diesem Zweck sogar Liegestühle von zu Hause mitgebracht. „Es ist schön, dass es trotz Corona wieder Kultur gibt“, sagt Lena Gellermann. Sie und ihr achtjähriger Sohn Jakob sind eigens wegen des preisgekrönten Hörspiels „Ufos tauchen auf“ von der Autorin Anna Darmstädter gekommen. Und nach 45-minütigem Lauschen sind beide begeistert. „Das war wirklich richtig toll – kann ich jetzt bei irgendwem Danke sagen?“, fragt die 44-Jährige.

HAZ-Redakteur Jan Sedelies führt souverän-charmant durch das vielfältige Programm. Die ruhige Musik von der Folk-Indiepop-Sängerin Louisa Jones gehört auch dazu, sie passt perfekt zu der Ruhe im Georgengarten, die so untypisch für ein Open-Air-Festival ist. Die Kopfhörer machen es möglich. Für Astrid Krause, Florian Kleinefeld und Henry Wegener ist „ Hannover hört hin“ die ideale Feierabendveranstaltung. „Die Mischung mit Musik und Hörspielen ist interessant“, findet Kleinefeld. „Warum ist das eigentlich alles kostenfrei? Die Kulturbranche liegt doch so am Boden, da könnte man doch auch Eintritt nehmen“, meint seine Freundin.

Gelungenes Feierabendprogramm: Astrid Krause (von links), Florian Kleinefeld, Henry Wegener Quelle: Tim Schaarschmidt

Warum die Sparkasse sich bei dem Festival engagiert, erklärt deren Sprecher Stefan Becker bei einer Talkrunde im Freien: „Gerade im Sommer wollen wir den Menschen, die während der Pandemie auf vieles verzichten mussten, wieder attraktive Kultur anbieten.“ So sieht es auch der stellvertretende HAZ-Chefredakteur Felix Harbart. „Wir sind seit März damit beschäftigt, den Leuten zu erklären, was alles abgesagt werden muss – nun wollen wir zeigen, was man in dieser tollen Stadt alles möglich machen kann.“ Regionspräsident Hauke Jagau betont, dass die Veranstaltung coronakonform genehmigt wurde, und Herrenhausen Gartendirektor Ronald Clark versteht sich gern als Gastgeber.

Gruseliger Heimweg aus dem Georgengarten

Wortgewandt geht es am Abend weiter mit einem Poetry-Slam, bei dem Kersten Flenter, Robert Kayer, Janina Mau und Stefan Heuer antreten – das Publikum darf seinen Favoriten wählen. Und auf dem Heimweg vom Georgengarten dürfte sich der eine oder andere Festivalgast sicher auch etwas gegruselt haben. Schließlich stand um 22 Uhr das Kulthörspiel „Zombies in Linden“ auf dem Programm.

Und so geht es weiter Auch am Sonnabend und Sonntag geht das Festival „ Hannover hört hin“ weiter. Hier das Programm Sonnabend, 22. August 14 Uhr: Live-Hörspiel für Kinder „Willkommen in Schönstedt“ 14.30 Uhr : Hartmut El Kurdi liest aus „Angstmän“ für Kinder 15.30 Uhr: Live-Hörspiel für Kinder „Willkommen in Schönstedt“ 16 Uhr: „Lüttje Lage“-Lesung mit Simon Benne und Hans-Peter Wiechers 17.30 Uhr: Hartmut El Kurdi liest „Mein Leben als Teilzeit-Flaneur“ 18.30 Uhr: Live-Musik von Rabea 19.30 Uhr: Tablequiz zu Hörspiel- und Popkultur 21 Uhr: Hörspiel „Zombies in Linden 2“ Sonntag, 23. August 14 Uhr: Kinderprogramm mit Thommi Baake 15 Uhr: Lesung für Kinder mit Nikola Huppertz 16 Uhr: Lesung mit Imre Grimm und Uwe Janssen 18 Uhr: Live-Musik von Herr Müller und sein Chauffeur 19 Uhr: Krimi-Lesung mit Wolfram Hänel und Ulrike Gerold 20 Uhr: Live-Hörspiel mit Die 3 Herren

Umfrage: Warum sind Sie zum Hörfestival gekommen?

Jennifer Klingberg. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Ich bin ein absoluter Hörspielfan. Als ich den Termin in der HAZ gelesen habe, habe ich ihn gleich in meinen Kalender eingetragen. Die Idee finde ich klasse.“

Jennifer Klingberg (34), Linden-Nord

Thomas Rose. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Ich bin gespannt, wie die Technik funktioniert. Außerdem wird Musik gespielt, die ich noch nicht kenne. Am Sonnabend oder Sonntag komme ich mit meiner Frau noch mal her.“

Thomas Rose (49), Linden-Mitte

Heike Krey. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Ich höre ständig Podcasts, Hörbücher und Hörspiele. Meine Freundin hat mir Ninia LaGrande empfohlen. Ich liebe die Lüttje-Lagen-Glossen, die am Sonnabend zu hören sein werden.“

Heike Krey (56), List

Oliver Mascarenhas mit Jonathan und Malaika. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Ich dachte, das Hörspiel heute ist was für meine Kinder. Aber das war für sie wohl doch noch etwas zu schwierig zu verstehen. Wahrscheinlich kommen wir am Wochenende wieder.“

Oliver Mascarenhas (46) mit Jonathan (3) und Malaika (4), List

Von Juliane Kaune