Nur drei Städte erreichen die nächste Runde: In wenigen Tagen will der Verband der Automobilindustrie bekanntgeben, welcher Ort in die engere Auswahl für die Ausrichtung der Automesse IAA kommt. Die hannoversche Delegation hat ihr Konzept am Donnerstag in Berlin präsentiert – und stieß auf positive Resonanz.