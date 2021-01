Hannover

Freunde des niveauvollen Puppenspiels können sich freuen – die Zukunft des Figurentheaters Theatrio im Vahrenwald ist vorerst gesichert. Der Kulturausschuss des Rates hat am Freitag dem Spielstättenvertrag mit der Stadt Hannover zugestimmt. Für dieses und das kommende Jahr bekommen die Puppenspieler eine städtische Förderung von jährlich rund 60.000 Euro. Die Kulturpolitiker behalten sich jedoch vor, regelmäßig Berichte über die finanzielle Lage des Theaters einzufordern. „Ich schaue mit das alles nach einem Jahr sehr sorgfältig an“, sagte FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

Fokus auf lokale Figurentheatergruppen

Das Figurentheaterhaus geriet vor zwei Jahren in schwieriges finanzielles Fahrwasser. Die Stadt war zunächst nicht gewillt, ihre Förderung zu verlängern. Dem Vernehmen nach war die Theatertruppe intern zerstritten. Ratspolitiker favorisierten zunächst die Idee, das Figurentheater im Kindertheaterhaus an der Kestnerstraße unterzubringen und die Spielstätte in Vahrenwald aufzugeben. Doch jetzt soll es im etablierten Haus weitergehen.

Das Figurentheater hat mit Evelyna Möllmann de Villalba eine neue Geschäftsführerin. Vertragsbedingung ist unter anderem, dass sich Theatrio stärker als bisher mit lokalen Puppenspielern vernetzt und mindestens die Hälfte der Aufführungen von hannoverschen Gruppen bestritten wird.

Von Andreas Schinkel