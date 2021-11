Hannover

Mehr Geld für Theater- und Opernbeschäftigte – das fordern Kunstschaffende an den Schauspielhäusern seit einigen Wochen. Das Land aber will die Zuschüsse bei 70 Millionen Euro im Jahr einfrieren und Tarifsteigerungen unberücksichtigt lassen. Der Streit zwischen Theaterleuten und Landesregierung erfasst nun auch die rot-schwarze Regierungskoalition. Der hannoversche SPD-Landtagsabgeordnete Alptekin Kirci kritisiert seinen Kollegen Dirk Toepffer, CDU-Fraktionschef. Kirci wirft Toepffer vor, wohlfeile Sonntagsreden zu halten, sich aber beim CDU-geführten Wissenschafts- und Kulturministerium nicht wirklich für die Kultur einzusetzen.

„Toepffer soll sich direkt an Thümler wenden“

Hintergrund ist ein Besuch Toepffers beim Deutschen Theater in Göttingen. Dort forderte er laut Medienberichten, dass Niedersachsen „deutlich mehr Geld in die Kultur stecken sollte“. In Göttingen hat das Theater einen Sanierungsbedarf von 55 Millionen Euro. Das Deutsche Theater in Göttingen wird von der Kommune betrieben.

Kirci meint: „Herr Toepffer soll sich direkt an seinen Parteifreund Björn Thümler, Landesminister für Wissenschaft und Kultur, wenden.“ Kirci mahnt, dass alle Theaterhäuser ausreichend ausgestattet werden müssten, auch diejenigen in Hannover.

In der Landeshauptstadt ist das Land Niedersachsen Träger von Schauspiel und Oper.

Von Andreas Schinkel