Kulturhauptstadt 2025 – das müssen Sie jetzt über Hannovers weiteren Weg wissen

Hannover/Berlin

Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg und Chemnitz: Diese fünf Städte können sich weiter Hoffnungen machen, zu Europas Kulturhauptstadt des Jahres 2025 ernannt zu werden. Eine begehrte Auszeichnung, denn schließlich sichert es der ausgezeichneten Metropole nicht nur Geld von Bund und Land, sondern es garantiert neben Prestige, womöglich tollen Kulturveranstaltungen und gesellschaftlichen Impulsen auch einen kräftigen touristischen Aufschwung. Gäste kommen und geben Geld aus – das freut Handel, Gastronomie und Hotels sowie den Dienstleistungssektor. Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen zum weiteren Verlauf der Bewerbung und den Ereignissen rund um die Kandidatenkür.

Warum hat es Hannover eigentlich auf die Shortlist geschafft?

Das ist eine fast banale Frage, aber sie ist tatsächlich noch nicht präzise zu beantworten. Die Jury wird ihre ausführliche Begründung, die auch Handlungsempfehlungen für die Städte in der Endrunde enthält, erst in etwa drei Wochen veröffentlichen. Dann erfahren auch die drei ausgeschiedenen Städte Dresden, Zittau und Gera, warum sie es nicht geschafft haben. Dass es eine Shortlist mit fünf Kandidaten gibt, ist übrigens eine Überraschung. Kurz vor der Ernennung hatten sich Gerüchte verbreitet, es könnten sogar nur drei sein. Die österreichische Juryvorsitzende Sylvia Amann sagte nach der Verkündung aber, es sei gerechtfertigt, dass die Shortlist mit fünf Städtenamen relativ lang ist. „ Deutschland ist ein großes Land, und es haben sich vergleichsweise viele Städte beworben.“ Daher habe man die Länge maximal ausgedehnt.

Gibt es unter den fünf Konkurrenten eine Rangfolge?

Genannt wurden die Städte in der Reihenfolge Magdeburg, Hannover, Nürnberg, Chemnitz, Hildesheim. Eine Rangfolge ergibt sich daraus aber nicht. „Alle Bid Books hatten Stärken und Schwächen“, sagte Jurorin Amann. Bei einer so komplexen Aufgabe sei eine perfekte Bewerbung auch nicht zu erwarten. Die Jury wird nun Empfehlungen aussprechen, an welchen Stellen die Bewerbungen sich in der zweiten Runde verbessern sollten.

Wie kam das Bid Book aus Hannover an?

Das sehr aufwendig gestaltete hannoversche Bid Book sei natürlich aufgefallen, hieß es in Berlin. „Am Ende ist aber nur relevant, was drinsteht“, sagte Jurysprecherin Amann. Allerdings hätten alle Jurymitglieder auch Augen: „Da haben es einige vielleicht ganz toll gefunden und andere übertrieben.“ In Hannover selbst hat das Bid Book nach einem Designkonzept von Sebastian Peetz und hergestellt in der Buchbinderei Vehse mit seinem reliefartigen Titelblatt, der aufwendigen Bindung nach alter Kunsthandwerkstradition und dem in Romanform geschriebenen Inhalt sehr viele Bewunderer gefunden. In Hannovers Rathaus wurden während der Veranstaltung in Berlin 500 Exemplare einer Taschenbuchversion des Bid Books angeboten – am Ende der Übertragung waren sie allesamt verkauft.

Begehrtes Bid Book: Wärend in Berlin die Jury ihr Urteil verkündete, bot die Stadt im Neuen Rathaus in Hannover die Taschenbuchausgabe des Bewerbungsbuches zum Preis von 5 Euro an. Am Ende waren 500 Exemplare vergriffen. Quelle: Stadt Hannover

Wie geht es jetzt weiter?

In der zweiten Runde der Bewerbung, an deren Ende im kommenden Herbst der Sieger des Verfahrens feststeht, muss wieder ein Bid Book eingereicht werden. Der Abgabetermin ist im Juli 2020. Darin müssen diesmal auch konkrete Projekte bis hin zu einzelnen Künstlernamen aufgeführt werden. Im Falle eines Sieges ist das Bid Book eine Art Vertrag mit der EU, die darauf dringen wird, diese Projekte auch zu verwirklichen.

Auf wen kommt es in der zweiten Bewerbungsphase vor allem an?

Um das zweite Bid Book auszuarbeiten wird Hannover sein Kulturhauptstadtteam verstärken. Das kündigte Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf gestern in Berlin an. Der ursprüngliche Plan, jetzt eine Art Intendantin oder einen Intendanten für das Projekt zu berufen, ist aber vom Tisch. Geleitet wird das Team wie bisher von Melanie Botzki und Inga Samii. Auch alle Berater wie der Holländer Oeds Westerhof bleiben im Boot. Dazu werden Experten kommen, die kuratorisch arbeiten, also Projekte auswählen oder organisieren.

Spannung im Neuen Rathaus. Quelle: Landeshauptstadt Hannover

Welche Rolle spielt dabei der Kulturentwicklungsplan der Stadt?

Zentrale Bedeutung im zweiten Bewerbungsschreiben hat jetzt zunächst der sogenannte Kulturentwicklungsplan, den die Stadt Anfang des kommenden Jahres vorstellen will. Darin werden konkrete Ziele benannt, die sowohl die Bewerbung wie auch unabhängig von einem möglichen Titel das Kulturleben der Stadt voranbringen sollen. Angedacht ist etwa ein Zehn-Punkte-Plan, der Hannover stärker als Unesco City of Music positionieren soll. Weitere wichtige Themen sind kulturelle Teilhabe auf allen Ebenen und die Digitalisierung.

Gibt’s jetzt schon Geld für Hannover ?

Finanzielle Unterstützung kommt tatsächlich in der zweiten Bewerbungsphase aus dem Landeshaushalt. 500.000 Euro wollte Niedersachsen für den weiteren Prozess bereitstellen. Weil aber zwei niedersächsische Städte weiter im Rennen sind – Hannover und Nachbar Hildesheim –, müssen sie sich das Geld teilen, und jede Stadt bekommt nur 250.000 Euro.

Was sagt das Land zur Berliner Entscheidung für Hannover und Hildesheim ?

„Ich bin stolz darauf, dass beide niedersächsischen Städte es geschafft haben, die kulturellen Stärken ihrer Stadt und ihrer Region überzeugend herauszuarbeiten“, sagte Kulturminister Björn Thümler. Das zeige die Reichhaltigkeit der Kulturszene im Land. Wenn dann auch der Titel an eine der Städte geht, greift das Land tiefer in die Tasche: Bis zu 25 Millionen Euro sollen dann in die Kulturhauptstadt fließen.

Was sagt Hannovers Kulturszene jetzt?

Sonja Anders, Intendantin des Schauspiels Hannover: „Hurra, herzlichen Glückwunsch Hannover! Nach Monaten harter Arbeit und intensiver Vorbereitung ist heute ein Tag zum Jubeln. Trotzdem gibt es kein Ausruhen. Jetzt geht es darum, Hannovers Kultur weiter in den Blick zu nehmen und für die Zukunft aufzustellen.“

Reinhard Spieler, Direktor des Sprengel-Museums: „Großartig! Hochverdient! Hochmotivierend für uns alle in Hannover, die Stadt mit Kultur vorwärts nach ganz weit, mitten in die Herzen Europas zu bringen!“

Laura Berman, Opernintendantin: „Ich gratuliere Inga Samii, Melanie Botzki, unserem neuen Oberbürgermeister Belit Onay, Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf und Benedikt Poensgen (Leiter des Kulturbüros der Stadt; d. Red) zu der tollen Leitung der Initiative und zum Erfolg in Berlin ganz herzlich! Wir freuen uns, dass nun auch die Arbeit am Kulturentwicklungsplan weitergeht.“

Ingo Metzmacher,Intendant der Kunstfestspiele Herrenhausen: „Das ist großartig. Jetzt müssen wir gemeinsam alles daran setzen, dass der letzte Schritt auch noch gelingt.“

Und was ist mit Hildesheim ?

Das hatte Symbolcharakter: Als die Jury in Berlin Hildesheim als fünfte und letzte Stadt für die Shortlist aufrief, jubelte auch die hannoversche Delegation. Beide Teams machten klar, dass man einander in freundlich-sportlichem Wettkampf verbunden ist. Und das solle auch so bleiben. Wäre nicht auch eine gemeinsame Bewerbung möglich gewesen? Nein, das erlauben die Statuten nicht. „Auch inhaltlich wäre das schwierig“, sagt Thomas Harling, der Leiter der Hildesheimer Bewerbung: Die Städte hätten sehr unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Hannover versteht sich im Bewerbungsverfahren als moderne Agora, auf der europäische Probleme verhandelt werden. Hildesheim positioniert sich als selbstbewusste Provinz, die neue Wege findet, wenn die Lösungen der Metropolen in eine Sackgasse führen. Sehr deutlich wird das auch durch die krass unterschiedlichen Bewerbungsmottos. Hannover in betont urbanem Kulturneusprech: „Hier. Jetzt. Alle. für Europa.“ Hildesheim sehr augenzwinkernd und selbstironisch: „Rüben, Rosen und der Sinn des Lebens“.

Also gibt es gar keine Kooperationen der Nachbarstädte?

Vielleicht doch. Wenn der Titel an die eine oder andere Stadt gegangen sein sollte, wäre ein gemeinsames Vorgehen denkbar, heißt es. „Ich kann mir vorstellen, dass dann auch die jeweils andere Stadt einige ihrer Kulturhauptstadtprojekte umsetzt“, sagt der Hildesheimer Harling. Er hatte die Chancen auf ein Weiterkommen der Domstadt vor der Verkündung auf 50 Prozent geschätzt. In Hannover war man wesentlich optimistischer: Ein Ausscheiden hätten alle Beteiligten als große Überraschung empfunden.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt und Andreas Schinkel