Hannover

Im Rennen um den Titel von Europas Kulturhauptstadt im Jahr 2025 hat die Stadt am Donnerstag im Sprengel-Museum ihr Bewerbungsbuch (Englisch: Bid Book) vorgelegt. Es ist ein kunstvolles und in einer Kombination aus moderner Maschinenfertigung und traditioneller Handwerkskunst gefertigtes Werk. Den auffälligen Titelumschlag des 60 Seiten starken Buches bildet ein filigran geschnittenes Relief aus kräftigem Karton, das die Formensprache vom „Merzbau“ des hannoverschen Dadaismus-Künstlers Kurt Schwitters aufgreift – es ist Teil der Kunstsammlung im Sprengel-Museum, das auch Ort der Präsentation war.

Die Vorgaben der Titeljury für das Bid Book sind streng: A4-Format, 60 Seiten Umfang, und ein präzise vorgegebener Fragenkatalog muss darin beantwortet sein. Hannovers Bewerbungsteam hat sich entschlossen, in diesem Rahmen das Maximum unterzubringen: Durchdachtes Design, Kunst und Kunstfertigkeit verdichten sich dabei zu einer Idee, vielleicht sogar einer Identität des hannoverschen Anspruchs. Symbolisiert wird das durch ein Loch im Buch. Es erlaubt den Blick durch das Titelkunstwerk und mehrere der innen liegenden Seiten hindurch bis auf ein Blatt, auf dem der zentrale Begriff „Agora“ zu lesen ist.

Die Agora war in historischen griechischen Städten deren zentraler Versammlungsplatz, genutzt für Kulte und Kultur, Feste und Märkte, Gerichte und Beratungen – ein Brennpunkt für die Entstehung bürgerlicher und demokratischer Prozesse. Die Verantwortlichen haben die Agora zum zentralen Begriff von Hannovers Bewerbung und gleichzeitig zur Verpflichtung für die Stadt erkoren: Hannover, wir müssen reden!

Hannovers Bid Book macht auf jeder Seite deutlich, dass es eines nicht sein will und darf: ein braver Katalog, der nur Fremdenverkehrs-Attraktionen – Herrenhausen, Maschsee, Messe ... – anpreist. Vielmehr haben sich die Macher der Bewerbung entschieden, die vorgegebenen Fragen teils durch eine romanhafte Wiedergabe eines fiktiven Dialogs zwischen dem Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz und des Dada-Künstlers Kurt Schwitters zu beantworten. Der renommierte hannoversche Autor Juan S. Guse hat ihn geschrieben .

Buchgestalter Sebastian Peetz hat in der Umsetzung praktisch jeden Quadratzentimeter der 60 Seiten in den Dienst des Designs gestellt. Neben der famosen Titelidee finden sich auf Innenseiten Fensterausschnitte, die den Durchblick auf tiefer liegende Prozesse und Themen freigeben. Es gibt grob gestochene Löcher, eingelegte Schmuddelfaxe mit Finanzdaten, Eselsohren. Sind Bücher für Gewöhnlich zweidimensionale Objekte? Dieses hier begnügt sich damit nicht, es schafft sich Raum.

Bei der Herstellung des Buches haben modernste Technik und traditionelle Handwerkskunst symbolkräftig zusammengearbeitet. Die Schichten des aufwendigen Titels sind mit einem Laser aus Kartonbögen geschnitten. Wer genau schaut, sieht Rußspuren dieses Brennens. Andere Seiten sind von computergesteuerten Präzisionsmessern in Form gebracht.

Bei der Fertigung des Buches in der Döhrener Feinbuchbinderei von Hans-Jürgen Vehse wurden zunächst alle Seiten zu einer zieharmonikaartig faltbaren Strecke von stolzen 10,80 Meter Länge verklebt, bevor sie schließlich mit Fäden traditionell gebunden wurden – das ist gut sichtbar, denn auf einen kaschierenden Buchrücken wurde verzichtet. Auch das symbolträchtig: Es soll sichtbar sein – im Buch wie im Bewerbungsprozess – welche bindenden Kräfte alles zusammenhalten. Und dass man in Hannover die Bewerbung, die Kulturhauptstadt und überhaupt: die Kultur nicht als ein abgeschlossenes Ereignis, sondern als Prozess, als work in progress versteht und das auch so zeigt.

60 Seiten Maximum – das ist die Vorgabe der Jury. Nicht begrenzt scheint dabei, wie dick das Buch bei dieser Seitenzahl sein darf. Die Hannoveraner legen den Juroren für deren Beratung über sämtliche Bewerbungsbücher am Montag in Berlin deshalb einen dicken, gewichtigen, 2800 Gramm schweren Band auf den Tagungstisch. Kein Prospekt, keine Neue Sachlichkeit, kein Hochglanz, sondern eine Art Wimmelbuch für Kulturhauptstadtbewerbungsbegutachter.

Lassen die sich davon beeindrucken? Das steht auf einem anderen Blatt.

