Der Radfahrerverband ADFC kritisiert die Einbahnstraßenregelung am Lister Bad: Dass Besucher bei der Abreise durch eine Kleingartenkolonie fahren müssen, gefährde Anlieger und Radfahrer. Um Verkehrschaos zu vermeiden, schlägt der ADFC an besucherstarken Tagen eine Zufahrtsbegrenzung vor. Die Stadt will den Vorstoß prüfen – und verlängerte die Saison im Bad bis Ende September.