Hannover

Die Landesregierung wird vermutlich mehr Geld für die beiden niedersächsischen Bewerber um den Titel Kulturhauptstadt Europas locker machen. Die Staatskanzlei kündigte am Freitag eine mögliche Aufstockung der bisher zugesagten Unterstützung von insgesamt 500.000 Euro für Hannover und Hildesheim an. Die Landesregierung werde „wohlwollend prüfen“, was jetzt machbar sei, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen.

Finanzministerium prüft Aufstockung

Nach Angaben des Finanzministeriums laufen bereits Gespräche mit dem Kulturministerium über eine Aufstockung der Finanzhilfen. „Natürlich freuen wir uns alle, dass zwei niedersächsische Städte weiter sind“, sagte Ministeriumssprecher Kai Bernhardt. Im Haushalt 2020 seien 500.000 Euro hinterlegt. „Wir prüfen, in wieweit man diesen beiden Städten einen möglichst optimalen Start ermöglichen kann.“

Der CDU-Fraktionschef im Landtag, Dirk Toepffer, forderte am Freitag, die Unterstützung auf eine Million Euro zu verdoppeln. Er habe mit Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) telefoniert und ihn „dringend gebeten, irgendeinen Weg zu finden“, dass beide Städte jeweils 500.000 Euro bekommen können. „Ich denke, das sollten wir auch machen.“ Dass sowohl Hannover als auch Hildesheim noch Chancen haben, wertete Töpfer als „Zeichen, wie vielfältig Niedersachsen aufgestellt ist“.

Entscheidung fällt im Herbst

Hannover und Hildesheim hatten es am Donnerstag bei der Vorentscheidung in Berlin auf die sogenannte Shortlist geschafft. Die Entscheidung, welche der fünf verbliebenen Städte für Deutschland den Titel Europäische Kulturhauptstadt 2025 bekommt, fällt im Herbst 2020. Auch Chemnitz, Magdeburg und Nürnberg hoffen darauf. Schafft es ein niedersächsischer Bewerber, will das Land bis zu 25 Millionen Euro geben. Die zweite Kulturhauptstadt 2025 stellt Slowenien. Letzter deutscher Titelträger war Essen mit dem Ruhrgebiet (2010).

Lesen Sie auch

Von Marco Seng