25 Millionen Euro will die Stadt Hannover in den kommenden Jahren zusätzlich für Kultur ausgeben. Das hat die Ratspolitik am Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen. Davon sind 18 Millionen Euro als Budget für das Projekt Kulturhauptstadt vorgesehen, mit 7 Millionen Euro soll das Kulturleben in der Stadt gefördert werden. Der freien Kunstszene sowie den Grünen ist das zu wenig.