Kultursommer Hainholz: Kunst- und Musikreihe startet am 28. August

Hainholz

Wenn die Sommerferien enden, startet mit dem „3. Kultursommer Hainholz“ eine ganze Reihe von künstlerischen Veranstaltungen. „Jetzt in der Coronazeit wollen die Menschen was Kulturelles haben, ganz besonders im Stadtteil“, sagt Wolfgang Steidele vom Veranstalterteam. Es wird vom 28. August bis 3. Oktober zahlreiche Konzerte, Ausstellungen sowie Theater geben, und das lockt neben den Hainhölzern nach aller Erfahrung auch Menschen aus anderen Stadtteilen an.

Der „Kultursommer Hainholz Special 2021“ beginnt am 28. August um 14 Uhr am Kulturhaus Hainholz. Oberbürgermeister Belit Onay spricht zum Auftakt, dann gehen die Zuschauer in Gruppen zu kulturellen Orten im Stadtteil. Die Führungen haben den Kulturbunker, die Kornbrennerei und den Teegarten zum Ziel. Vierter Standort ist das Kulturhaus Hainholz selbst. Um 18 Uhr ist im Kulturbunker ein Konzert des „Lulu White Salon Orchestra“ zu hören. Der Eintritt ist frei.

Offene Ateliers und Kinderaktionen

„Wir haben zweimal offene Ateliertage, Wilhelm-Busch-Theater und ganz ganz viel Musik“, berichtet Steidele. Zahlreiche der rund 40 Veranstaltungen richten sich außerdem an Kinder und Familien. So geben die beiden Künstler Sun Rae und Bong-il Kim am 4. September und an weiteren Wochenenden Kunstworkshops beim „Kunst-Familiensamstag“ im Kulturhaus in der Voltmerstraße 32. Das Mitmachen ist kostenlos.

2015 schmückten zahlreiche von Hainhölzern selbst gestaltete Fahnen den Stadtteil. Quelle: Nancy Heusel

Der Kultursommer Hainholz läuft dieses Jahr zum dritten Mal, nach 2008 und 2015. Die Kreativszene im Stadtteil hat das Programm auf gut einen Monat komprimiert, üblich sind sonst drei Monate. Zum ersten Mal hat der Verein Kulturspielraum Hannover die Koordination übernommen. „Wir gehen davon aus, dass es ein richtig schöner Kultursommer wird“, sagt Steidele.

„Silent Disco“ und Klassikkonzert

Das Programm ist üppig und abwechslungsreich. So führt eine Fahrradentdeckertour zum neuen Studi-Wohnheim an der Schulenburger Landstraße. In der Kornbrennerei geben Musikerinnen und Musiker der Musikhochschule am 11. September ein Klassikkonzert (Eintritt 12 Euro, mit Anmeldung). Am gleichen Tag läuft ein „Silent Dance“ mit Kopfhörern und Lightshow vor dem Kulturhaus Hainholz, DJane Blixarin de Libertad legt auf.

Im Teegarten sind im September mittwochs zur „Blauen Stunde“ um 19 Uhr wechselnde Sängerinnen und Musiker zu erleben. Einige Veranstaltungen animieren zum Mitmachen, manche erfordern eine Anmeldung. Künstlerinnen führen zu Skulpturen oder in die Kleingärten, Theaterleute laden zu einer Art Escape-Room-Spiel über den genialen Mathematiker Alan Turing.

Mit einer Absage des Hainhölzer Kultursommers wie im Vorjahr rechnet Steidele nicht. Die meisten Veranstaltungen laufen draußen, außerdem gibt es Einlasskontrollen und ein Hygienekonzept.

Von Bärbel Hilbig