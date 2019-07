Hannover

Hannover hat eine neue Openair-Bühne. Erstmals ist der Leinhausenpark zu Füßen des alten Wasserturms im Bahnausbesserungswerk live bespielt worden. Stilecht, wie es sich für eine Taufe gehört, hat es zwischendurch geschüttet wie aus Eimern. Aber die gut 200 Gäste ließen sich die Laune nicht verderben. Die meisten harrten unter einem Zeltdach aus, aber etliche tanzten vor der Bühne, anfangs teils mit Regenschirmen, teils klatschnass. Und später klarte der Himmel tatsächlich auf.

Im Regen ging es los, dann klarte der Himmel auf: Wir zeigen die Fotos vom Auftakt des Regions-Kultursommers 2019 auf der neuen Openair-Bühne im Leinhausenpark.

18 Veranstaltungen bietet der von der Region organisierte Kultursommer in diesem Jahr, mal dicht dran an der Großstadt, mal weit draußen im Umland. Meist an ungewöhnlichen Orten, und in diese Kategorie fällt der Leinhausenpark definitiv.

2018 entstand die Sandsteinbühne im Park

Vor neun Jahren hat der Architekt Axel Stelter das Gelände an der Einbecker Straße bei einer Versteigerung erworben und restauriert seitdem mit viel Liebe zum Detail die historischen Backsteinbauten. Weil die Stadt dort Wohnen aus Lärmschutzgründen verbietet –nebenan ist Gewerbe –, baute er schon 2018 eine Openair-Bühne aus alten Sandsteinen auf. Das erste Konzert musste aber ausfallen, die Stadt untersagte wenige Stunden zuvor die Genehmigung.

Jährlich fünf Konzerte im Leinhausenpark

Im zweiten Anlauf hat es jetzt geklappt. Für drei Jahre hat Stelter die Genehmigung, jährlich fünf Livekonzerte mit je bis zu 1100 Gäste auszurichten – und das Regions-Kulturteam um Sandra van de Loo hat den Auftakt absolviert. Die paraguayisch-türkische Elektrocombo Santi & Tuğçe lieferte in Triobesetzung Dancefloor mit Folkeinflüssen an der Grenze zu Trancemusik, und die war gut tanzbar. Trotz Regen. Und erst recht, als es trocken wurde. Hauptact Chancha Via Circuito aus Argentinien hatte durchgehend Glück: Die südamerikanischen Rhythmen vertrieben den Regen.

Tanzen im Regen: Auftakt zum Kultursommer auf der Bühne des Leinhausenparks mit Santi & Tuğçe. Quelle: Samantha Franson

„Dieser Ort hat Atmosphäre“

„Dieser Ort hat Atmosphäre“, schwärmte van de Loo in der Künstlergarderobe, die im alten Wasserturm eingerichtet war. 2018 waren zum Auftakt des Kultursommers im Lindener Von-Alten-Garten bei bestem Wetter mehr als 1000 Musikfreunde gekommen. Dass es jetzt nur etwa ein Fünftel war, nahm sie mit Würde: „Hoffen wir, dass die nächsten Veranstaltungen des Kultursommers trockener sind.“

Von Conrad von Meding