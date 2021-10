Hannover

Hannover Concerts hat am Dienstag einen entscheidenden Schritt zurück in die Konzertnormalität verkündet: Ab sofort gilt bei den Shows die 2-G-Regel – das heißt, nur noch Geimpfte und Genesene haben Zutritt, dafür entfällt die Masken- und Abstandspflicht, und es gibt wieder Gastronomie. „Es ist eine sehr schwere Entscheidung, mit der ich mich nicht uneingeschränkt wohlfühle“, sagt Geschäftsführer Nico Röger, „aber es ist der einzige Weg, wie es weitergehen kann.“ Dabei gehe es auch um Hunderte von verschobenen Veranstaltungen der vergangenen anderthalb Jahre. „Bei 350.000 Karten, die wir vor uns herschieben, müssen wir irgendwann anfangen.“

Radio Havanna macht den Auftakt

Die 2-G-Regelung – mit entsprechenden Kontrollen am Eingang – gilt bis auf Weiteres für die Shows in den unterschiedlichen Häusern, die Hannover Concerts bespielt, wie das Theater am Aegi, das Capitol oder die Swiss-Life-Hall, wo beispielsweise der bereits mehrfach verschobene Comedyabend von Oliver Pocher am 13. Oktober über die Bühne gehen wird. Am 15. und 16. Oktober treten Eure Mütter im jeweils ausverkauften Theater am Aegi an, am 16. Oktober singt Barbara Schöneberger im Kuppelsaal. Auch Nico Santos im Capitol am 16. November oder die Show „Let’s dance“ am 5. November in Hannovers größter Eventhalle, der ZAG-Arena an der Expo-Plaza, sollen stattfinden. Das erste 2-G-Konzert bestreiten die Punkrocker von Radio Havanna an diesem Freitag, 8. Oktober, im Béi Chéz Heinz in Linden.

Wer Prozedere nicht mitmachen will, kann Karten zurückgeben

Konkret bedeutet die Entscheidung von Hannover Concerts: Es bekommen nur noch Fans Einlass bei den Veranstaltungen, die nachweislich komplett geimpft oder genesen sind. Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre und Personen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht impfen lassen dürfen. Für sie reicht weiterhin ein aktueller Tagestest aus. Alle Besucherinnen und Besucher müssen sich per Luca-App am Veranstaltungsort einchecken oder manuell ein Kontaktformular ausfüllen. Ticketbesitzer, die dieses Prozedere nicht mitmachen möchten oder können, haben das Recht, ihre Eintrittskarten an den Veranstalter zurückzugeben.

Comedian Oliver Pocher tritt am 13. Oktober in der Swiss Life Hall in Hannover auf. Dann gilt die 2-G-Regel. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

„Die letzte Entscheidung liegt bei den Künstlern“

Allerdings werde nicht jede Show, die bislang noch nicht auf einen neuen Termin verlegt sei, automatisch nach der 2-G-Regel abgewickelt, sagt Röger. Jedes Konzert muss einzeln verhandelt werden. „Die letzte Entscheidung liegt bei den Künstlern und deren Agenturen. Wir sind am Ende Dienstleister.“ Röger sagt, er fühle sich im Stich gelassen von der Politik, „die die Verantwortung auf uns abschiebt“. Die Landesregierung hat in der aktuellen Verordnung die 2-G-Regel freigestellt, also nicht verbindlich vorgeschrieben.

Die 2-G-Regel sei „der Weg für die nächsten Monate“, dann müsse man sehen, wie sich Pandemie und Landesverordnungen entwickelten, sagt Röger. „Wir respektieren die Meinung derer, die die jetzige Entscheidung nicht gut finden“, sagt der Geschäftsführer, „aber wir müssen diesen Weg gehen, damit es irgendwie weitergehen kann.“ Informationen darüber, welche Shows stattfinden, würden im Internet auf hannover-concerts.de laufend aktualisiert.

Living Concerts hat auch noch 3-G-Abende im Programm

Dirk Sadlon vom Veranstalter Living Concerts hat 2-G im Blick, vor allem für neue, nicht verschobene Konzerte, doch auch 3-G-Abende bleiben im Programm – wie der Auftritt von Pianist Martin Herzberg und Ensemble am 28. Oktober, bei dem die Markuskirche voll besetzt sein kann, aber die Zuschauerinnen und Zuschauer auch während des Konzerts eine Maske tragen müssen. „Es ist kompliziert“, sagt Sadlon über die 2-G-Regel, besonders bei ihrer nachträglichen Anwendung auf bereits verkaufte Tickets. Aber auch Living Concerts hat mehr als 10.000 Karten für Veranstaltungen verkauft, die bislang nicht stattfinden konnten. Im Jahr 2022 müsse sich zeigen, ob für die vielen Shows – neu und nachgeholt – genügend Nachfrage da sei.

Auch die Niedersächsischen Staatstheater führen die 2-G-Regel vom 1. Dezember an ein. Im Gegensatz zu Hannover Concerts sind hier keine bereits gekauften Karten betroffen. Der Vorverkauf läuft im Moment monatsweise, Abonnenten haben Gutscheine mit Vorkaufsrecht, diese Woche geht zunächst der November – noch unter 3-G-Bedingungen – in den Verkauf. Ebenfalls auf 2 G schwenkt der Literarische Salon um, Startschuss ist am 25. Oktober, wenn es mit Steffen Bogen und Stefan Gohlisch um den Brettspielboom geht.

GOP plant 2 G beim Wintervarieté, Pavillon setzt auf Mischmodell

Das GOP bleibt beim derzeitigen Programm „Elektro“ im Georgspalast zunächst bei der 3-G-Regel, stimmt aber gerade ab, ob das Wintervarieté in der Orangerie unter 2-G-Bedingungen ablaufen soll. Auch hier spielt Rentabilität eine Rolle, eine Auslastung mit Schachbrettmuster sei finanziell nicht darstellbar, heißt es aus dem Hause, die Entscheidung soll zeitnah fallen, die Karten sind bereits im Verkauf.

Bei der aktuellen Show „Elektro“ bleibt das GOP beim 3-G-Modell. Quelle: Katrin Kutter

Auch im Raschplatz-Pavillon wird die Einführung der 2-G-Regel rege diskutiert. Es laufe, wie Mitarbeiterin Lara Hamann sagt, auf ein Mischmodell mit 2-G- und 3-G-Veranstaltungen hinaus, wobei der 650 Personen fassende große Saal zunächst nicht voll, sondern mit lediglich rund 400 Besuchern gefüllt werden solle.

Shows für Geimpfte, Genesene und Getestete gibt es derzeit schon, das Hygienekonzept hatte sich im vergangenen Herbst vor dem Lockdown schon bewährt, rund 200 Menschen können dann im Saal sitzen. Wann die 2-G-Regel dazukomme, sei noch offen, aber einige Wochen werde es noch dauern.

Das Astor-Kino (ab 7. Oktober) und Hannover 96 (erstmals beim Heimspiel gegen Schalke 04 am 15. Oktober) hatten bereits in der vergangenen Woche den Wechsel zum 2-G-Modell verkündet.

Von Uwe Janssen