Faust, Pavillon und Musikzentrum veranstalten in Hannover eine Open-Air-Reihe mit Konzerten, Lesungen, Diskussionen und Theater. Immer donnerstags, freitags und sonnabends soll es Auftritte geben. Der Eintritt auf die Kulturwiese in Linden ist frei – die Spenden gehen an die Künstler.