Hannover

Den Ohrwurm aus den Neunzigerjahren kann wohl jeder noch mitsummen. 1996 besang die deutsche Band Fools Garden den „Lemon Tree“. Auch wenn sie an diesen Welterfolg nicht mehr anknüpfen konnten, sind die Musiker aus Pforzheim mit ihrer Mischung aus Poprock und Britpop noch immer international im Geschäft. Wie ihre aktuellen (und alten) Songs beim Publikum im Pavillon ankommen, wird sich am 6. März zeigen. „Das ist ein Experiment“, sagt Sören Nyhuis, zuständig für die Konzerte.

Das Team des Kulturzentrums am Raschplatz in Hannover hat jetzt die Höhepunkte im Programm für das erste Halbjahr 2020 vorgestellt. Viel Musik steht wieder im Terminkalender, zudem Kabarett, Comedy, Lesungen und Theater – auch die Kulturreihe für Kinder geht weiter.

Pop-Poetin: Anna Depenbusch. Quelle: Sandra Ludewig

Moderne Chansons und Rio-Reiser-Revival

Eine besondere Empfehlung hat Nyhuis für den 22. Januar. Dann tritt Singer-Songwriterin Dota mit gefühlvoll-gesellschaftskritischen Liedern auf, begleitet von Streichern. Weiterer Tipp: Die Hamburger Liedermacherin Anna Depenbusch präsentiert am 2. April Pop-Poesie und moderne Chansons.

Ein Kontrastprogramm ist am 1. Februar zu hören: Jan Plewka spielt Lieder von Ton Steine Scherben und Rio Reiser. Am 12. März zückt Chansonnier Tim Fischer seinen klassischen Zylinder, und am 15. April ist Wolfgang Haffner mit seiner Band zu Gast – einer der derzeit bekanntesten deutschen Jazz-Drummer.

Viel Puste: Brazzo Brazzone. Quelle: Michele Schiermann

Brazzo Brazzone trifft Weltmusik

Temperamentvoll wird es am 20. März beim Auftritt von Brazzo Brazzone, der hannoversch-palermischen Bläsercombo, die mit ihrem Mix aus Balkanbeats, Rock, Funk und Jazz weit über Hannovers Grenzen hinaus Furore macht. Spezialität des Pavillons ist die Weltmusik, die wieder üppig vertreten ist – etwa mit Afrobeats von The KutiMangoes (6. Februar), Reggae-Folk von Bukahara (16. April), Brass-Rhythmen des Boban Markovic Orkestras (1. April) und Klängen des Flamenco-Virtuosen Vicente Amigo (5. Juni). Nicht zu vergessen: Vom 10. bis 19. Juli wird der 25. Geburtstag des Weltmusikfestivals Masala gefeiert.

Macht als Baron von Münchhausen eine gute Figur: Rainald Grebe. Quelle: Jim Rakete

Fernsehgesichter und HAZ-Autoren

Einer, der schon oft im Pavillon zu Gast war, ist im neuen Jahr wieder dabei: Der bundesweit erfolgreiche Kabarettist Rainald Grebe interpretiert die Lügengeschichten des Barons von Münchhausen auf eigene Weise – weil der Andrang groß sein wird, ist am 20. März das Theater am Aegi gebucht. Ein markantes und bekanntes Gesicht ist am 27. Februar auf der Pavillon-Bühne zu sehen: Christine Prayon, dem Fernsehpublikum geläufiger als Birte Schneider aus der „heute“-Show, befindet sich auf Abschiedstour mit möglicher Wiederkehr.

Sehens- und hörenswert sind auch die Show von Nachwuchscomedian Simon Stäblein (23. Januar) und die Lesung des Autorenroutiniers Axel Hacke (16. Januar). Lesung und Comedy verbinden Janssen & Grimm, die beiden HAZ-Autoren, die am 26. Februar mit ihrem Programm „PING!“ auftreten.

Bekanntes Gesicht: Christine Prayon. Quelle: Christine Prayon

Kinder-Kracher gehen weiter

Die Macher des Pavillon freuen sich besonders, dass ihr Kulturprogramm für die Jüngsten, 2018 unter dem Namen Kinder-Kracher gestartet, immer mehr Fans gewinnt. Auch 2020 geht es weiter: Freche, coole und witzige Lieder sind bei der Präsentation des Samplers „Unter meinem Bett“ am 23. Februar zu hören, am 29. Februar zeigt Konrad Stöckel eine Wissenschaftsshow für Nachwuchsforscher, am 7. März lädt die kultige Berliner Ein-Mann-Band Bummelkasten zum Beatboxen ein, und am 3. Mai veranstaltet Reggaehase Boooo eine Revue.

Bringt die Altersarmut auf die Bühne: Die Frl. Wunder AG. Quelle: Frl. Wunder AG

Gastspiele auf der Bühne

Die Theaterwerkstatt hat im ersten Halbjahr 2020 auch Gastspiele im Programm. Am 7. und 8. Februar ist „Blackbox IWF“ vom Boat People Projekt zu sehen, eine mediale Performance, die Flucht und Migration thematisiert. Die Inszenierung „Karneval der Tiere“ von Thermoboy FK wird am 13. und 15. März gezeigt, und ein interaktives Stück über Altersarmut mit dem Titel „Schon wieder: Davon leben“ bringt die Frl. Wunder AG vom 19. bis 22. März auf die Bühne.

Das vollständige Programm mit allen Veranstaltungen ist auch auf der Internetseite des Pavillon abrufbar.

Von Juliane Kaune