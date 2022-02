Hannover

Weniger Selbsttests, keine Maskenpflicht mehr im Unterricht und endlich wieder Klassenfahrten – Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will die Corona-Regeln in der Schule lockern, sobald die Omikron-Welle abgeflacht ist. Am Montag hat er an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bothfeld bei Schülerinnen und Schülern quer durch alle Jahrgänge nachgefragt, was sie sich am schnellsten zurückwünschen.

Am meisten vermissen Schüler die Klassenfahrten

Die einhellige Meinung: Klassenfahrten. „Ich freue mich schon seit drei Jahren darauf“, sagt Neuntklässlerin Asana, „und immer wieder mussten die abgesagt werden.“ Die geplanten Fahrten nach Spanien oder Österreich hätten gestrichen werden müssen, das sei schade, denn Klassenfahrten schweißten zusammen.

Zehntklässlerin Sina, die in diesem Frühjahr ihren Sekundarstufen-I-Abschluss macht, sagt, die Abschlussfahrt habe leider ausfallen müssen wegen Corona. Es wäre schön, wenn bald wenigstens wieder Ausflüge stattfinden könnten. Und sie hofft, dass sie wenigstens eine Abi-Fahrt machen kann, wenn sie später in die Oberstufe geht und in drei Jahren dann ihr Abitur absolviert.

Weniger Tests – aus Umweltschutzgründen

Vielleicht seien auch weniger Tests besser, meint Achtklässler Maarten, wegen der Umwelt, da bei fünf Tests pro Woche doch sehr viel Plastikmüll anfalle, bei nur zwei bis drei Tests werde weniger Müll produziert, noch besser seien Papp- statt Plastikverpackungen.

Schüler raten eher zur Vorsicht

Auffällig ist, dass viele Schüler eher zur Vorsicht raten und vor vorschnellen Lockerungen warnen. Derzeit seien die Infektionszahlen noch sehr hoch, an die Masken habe man sich mittlerweile gewöhnt, heißt es. Wichtiger sei es, die Schulen offen zu halten anstatt sie wieder schließen zu müssen. Unterricht mit halben Lerngruppen sei da im Notfall immer noch besser als komplettes Homeschooling, findet Asana. „Das Wichtigste ist, dass wir uns jetzt möglichst ungestört auf das Abitur vorbereiten können“, sagt Kolja aus dem 13. Jahrgang. Das sieht auch Zehntklässlerin Sina so. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft warnt vor vorschnellen Lockerungen. Die jetzt geltenden Regeln sollten bis zu den Osterferien bestehen bleiben.

Auch in einer 5. Klasse stellte sich der Kultusminister den Fragen der Kinder. Quelle: Katrin Kutter

Keine gute Erinnerung ans Homeschooling

Distanzunterricht sollte unter allen Umständen vermieden werden, finden die Schüler. Fünftklässlerin Leticia hat keine guten Erinnerungen an die fünf Monate Homeschooling im vergangenen Jahr: „Man konnte keine Freunde treffen, hing mit den Schulaufgaben durch und saß so lange nur zu Hause.“ Auch Neuntklässler Oliver sagt, es sei etwas anderes, wenn die Lehrer einem etwas persönlich erklären könnten, als wenn man zu Hause allein am Bildschirm sei.

„Eine Frage zu stellen, dauert zehn Sekunden“, pflichtet ihm Maarten bei, „an einer E-Mail schreibe ich 15 Minuten.“ Statt bloß Onlineaufgaben zu stellen, sei es besser, wenn ein Lehrer erst eine kurze Videokonferenz mache und die Aufgaben erläutere, sagt der Achtklässler. Und die Stunde müsse auch nicht mehr ausfallen, wenn ein Lehrer in Quarantäne sei, sondern könne als Videostunde gehalten werden. Die Voraussetzung: Eine ordentliche Internetanbindung in der Schule. „Ich gebe das an den Schulträger weiter“, verspricht Tonne.

Schulleiter Rainer Kamphus (li.) führt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) durch die IGS Bothfeld, begleitet von Kamerateams. Quelle: Katrin Kutter

Neuntklässlerin Lilly meint, zu Hause sei eigentlich der Ort, um runterzukommen und abzuschalten. In der Zeit des Distanzlernens sei es plötzlich auch der Schulort gewesen: „Diese Vermischung fand ich nicht gut.“

Viel Unterricht fällt aus Krankheitsgründen aus

Aktuell beklagen die Schüler, dass durch Corona- und Quarantänefälle viel Unterricht ausfalle. Wenn eine Lehrkraft länger fehle, dann hänge man schnell im Stoff hinterher, gerade in Fremdsprachen sei aber ein durchlaufender Unterricht eigentlich sehr wichtig, sagt ein Schüler.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne muss in der IGS Bothfeld Autogramme geben. Quelle: Katrin Kutter

Eine gute Stunde Zeit hat sich Kultusminister Tonne für die Begegnung mit den Schülern genommen – beim Rundgang durch die Schule mit Schulleiter Rainer Kamphus muss er Autogramme geben, Selfies mit Schülern und in einer 5. Klasse gleich ein komplettes Gruppenbild machen. Nach dem Schulbesuch steht für ihn gleich die nächste Gesprächsrunde an – dieses Mal mit Virologen und anderen Wissenschaftlern. Der unmittelbare Austausch mit den Schülern sei genauso wichtig, sagt der Minister. In Hannover hat er jüngst die Grundschule Gartenheimstraße und die Alice-Salomon-Schule besucht, auch virtuelle Schülerkonferenzen sind geplant.

Von Saskia Döhner