Kundgebung und Protest gegen rechten Terror und fremdenfeindliche Gewalt: Nach der Bluttat mit insgesamt elf Toten in Hanau haben am Donnerstagabend am Kröpcke rund 250 Menschen der Opfer des offenbar fremdenfeindlich motivierten Gewaltverbrechens gedacht. Zu der Aktion hatte die Antifaschistische Gruppe (AGH) aufgerufen. „Um den Hinterbliebenen unsere Solidarität auszusprechen“, sagte einer der AGH-Sprecher zum Auftakt.

Rund 250 Menschen demonstrieren am Kröpcke gegen Fremdenhass und rechten Terror. Quelle: Ingo Rodriguez

Um ihren Protest gegen die Todesschüsse von Hanau und gegen rassistisches Gedankengut zum Ausdruck zu bringen, waren etliche Teilnehmer um 18 Uhr mit Bannern, Fahnen und Plakaten zu der Kundgebung gekommen. „Nazis raus“, skandierten auch immer wieder zahlreiche Aktivisten in der Menschenmenge.

Rangelei mit provozierendem Störenfried

Am Rande der Demonstration kam es auch zu einem Zwischenfall: Laut Versammlungsleitung hatten einige rechtsextreme Störenfriede vereinzelt versucht, Teilnehmer der Veranstaltung zu provozieren. Ein mutmaßlicher Provokateur wurde dann gegen Ende der Kundgebung von einer Hand voll Demonstranten vom Kröpcke vertrieben. Dabei kam es auf der Bahnhofstraße auch noch zu einer Rangelei und Tritten von Versammlungsteilnehmern gegen eine fliehende Person. „Und das bei einer Demonstration gegen Gewalt“, kommentierte eine Passantin den Vorfall kopfschüttelnd.

Vor dem Zwischenfall hatte ein Redner von einem rechten Störenfried im Publikum berichtet. Daraufhin skandierte die Menge „Nazis raus. Haut ab“. Die Polizei bestätigte wenig später auch einen Vorfall und eine Auseinandersetzung am Rande der etwa 35-minütigen Versammlung.

Passanten zünden Kerzen an und legen Blumen nieder

Am Kröpcke gedenken zahlreiche Menschen der Todesopfer von Hanau. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Redner verschiedener linker Gruppierungen hatten zuvor der Opfer von Hanau gedacht und vor den Folgen zunehmender Fremdenfeindlichkeit gewarnt. Am Kröpcke wurden von etlichen Passanten auch Kerzen angezündet und Blumen abgelegt. In einer Schweigeminute herrschte Stille in der Innenstadt.

Kritik an politischer Duldung rechter Parteien und Initiativen

Zu Beginn der Kundgebung hatte es aber auch laute Töne gegeben. Die Redner erinnerten an zahlreiche rechtsextreme Gewaltverbrechen mit Todesopfern in der jüngeren Vergangenheit in ganz Deutschland – wie etwa in Halle. Sie kritisierten außerdem eine Duldung und fehlende politische Gegenwehr gegen rechtsorientierte Parteien und Initiativen. „Wer sich nicht standhaft gegen rechte Politik wehrt, macht sich mitschuldig an rassistischer Hetze und Mord“, sagte ein Redner. Ebenso wie zahlreiche Helfer aus dem AGH-Organisationsteam wollte auch der Versammlungsleiter aus Furcht vor rechten Übergriffen seinen Namen nicht nennen.

Passanten bleiben stehen und begrüßen Protest

Die Versammlung wurde auch von vielen Passanten begrüßt. „Ich bin zufällig vorbeigekommen, aber jede Aktion für Menschlichkeit und Gleichheit ist gut“, sagte eine 40-jährige Frau.

Am Mittwochabend hatte ein Mann im hessischen Hanau in zwei verschiedenen Stadtteilen mindestens neun Menschen erschossen. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Terrorverdachts und geht von einem fremdenfeindlichen Motiv aus.

Kundgebung gegen Rassismus an der Marktkirche Nach dem fremdenfeindlichen Anschlag im hessischen Hanau ist in Hannovers Innenstadt auch für Freitag, 21. Februar, eine Kundgebung gegen Rassismus geplant: Um 18 Uhr beginnt an der Marktkirche eine Aktion für Vielfalt, Demokratie und Menschlichkeit. „Einen Aufschwung des Rassismus und Rechtsradikalismus werden wir in unserer Gesellschaft nicht hinnehmen“, heißt es in einem Aufruf des Bündnisses „Bunt statt braun“. Initiiert hat die Kundgebung die SPD Hannover, als Redner sind unter anderem Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann sowie Werner Preissner vom DGB und Matthias Görn vom Freundeskreis Hannover vorgesehen.

