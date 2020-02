Hannover

Im seit Ende September schwelenden Tarifstreit bei der Gilde-Brauerei haben der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) und seine Mitgliedsorganisationen für Sonnabend, 29. Februar, zu einer Solidaritätsveranstaltung für die Mitarbeiter aufgerufen. Sie beginnt um 13.45 Uhr am Brauereigelände in der Südstadt. Von dort aus setzt sich ein Demonstrationszug in Richtung Innenstadt in Bewegung, wo ab 15.15 Uhr eine Kundgebung auf dem Opernplatz angesetzt ist. Hauptredner dort wird der DGB-Bundesvorsitzende Reiner Hoffmann sein, auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Yasmin Fahimi hat sich angesagt.

Von Bernd Haase