Hannover

Es ist große Kunst, die jetzt in der Kestnergesellschaft angekommen ist. Katinka Bocks Skulptur „Rauschen“ ist neun Meter lang, knapp drei Meter hoch und wiegt 1,6 Tonnen. Zerlegt in sechs Teile ist das Werk aus Paris am Dienstag mit einem Sattelschlepper nach Hannover gekommen, mit Gabelstaplern wurden die Segmente in die große Halle des Ausstellungshauses gehievt.

Für das Kunstwerk war das eine Art Heimreise, denn das wesentliche Material der Skulptur sind Kupferplatten von der alten Kuppel des Anzeiger-Hochhauses. Der historische Bau wurde in den vergangenen zwei Jahren behutsam saniert und mit einer neuen Schicht aus grünlich vorpatiniertem Kupfer versehen.

Kunst im Liegen

Durch Vermittlung von Christina Végh, ehemalige Direktorin der Kestnergesellschaft, und der HAZ wurden die ausrangierten alten Kupferplatten zu Kunst: Das Madsack Mediengruppe, der das Anzeiger-Hochhaus gehört, stellte das besondere Material der deutsch-französischen Künstlerin Katinka Bock zur Verfügung. Die schuf ein Gestell aus Holz, Stahl, Styropor und Polyesterharz, das schließlich eine spektakuläre Außenhaut aus den fast 100 Jahre alten Kupferplatten bekam.

Fertig montiert ist „Rauschen“ neun Meter lang und knapp drei Meter hoch. Quelle: Moritz Frankenberg

Im Herbst wurde „Rauschen“ bei einer großen Ausstellung in Paris präsentiert, von der kommenden Woche an ist das Werk nun in der Kestnergesellschaft zu sehen. Bis es so weit ist, müssen die Einzelteile noch zusammengefügt und das Gesamtwerk in Position gebracht werden. Frei hängend wie in Paris wird „Rauschen“ in Hannover aber nicht zu sehen sein: Die Decke im Saal der Kestnergesellschaft ist zwar hoch, aber doch anderthalb Meter zu niedrig, um das Kunstwerk daran aufzuhängen. Künstlerin Block hat das aber eingeplant und die Skulptur so konzipiert, dass sie auch im Liegen wirkt.

Material mit Geschichte: Kupferplatten von der alten Kuppel des Anzeiger-Hochhauses. Quelle: Moritz Frankenberg

Neue Leitung kommt im Herbst

Am Freitag, 6. März, wird die Schau offiziell eröffnet. Sie läuft bis zum 17. Mai. In dieser Zeit wird sich die Kestnergesellschaft auch um eine Nachfolge von Christina Végh kümmern, die seit Anfang des Jahres die Kunsthalle Bielefeld leitet. Rund 30 Bewerbungen für den Direktorenposten sind eingegangen. Im März tagt zum ersten Mal die Findungskommission, die im Herbst einen neuen Direktor oder eine neue Direktorin präsentieren will.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt