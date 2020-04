Hannover

Ist das Kunst? Diese Frage können sich Menschen in Hannover gerade öfter und an den verschiedensten Orten stellen. Denn die Corona-Zeit scheint kreativ zu machen: Immer wieder tauchen neue Skulpturen und Objekte auf, die von Spaziergängern neugierig betrachtet und analysiert werden. Ob geplant oder ungeplant – viele von ihnen verschwinden nach kurzer Zeit wieder.

Toilettenpapier zerfließt wie Wachs

Kunst in Zeiten von Corona - diese zerfließende Toilettenpapierrolle aus Gips tauchte in der Königsworther Straße auf der Brücke, die über die Leine führt, auf. Quelle: Lisa Neugebauer

So zum Beispiel die Skulptur einer Toilettenpapierrolle, die Passanten Anfang der Woche auf der Königsworther Brücke entdecken konnten. Das Abbild des „weißen Goldes“ – wie Toilettenpapier aufgrund der hohen Nachfrage in der Corona-Zeit in sozialen Netzwerken gern genannt wird – scheint wie Wachs zu zerfließen. Die Skulptur, die vermutlich aus Gips ist, wurde auf dem Geländer der Brücke direkt an der Bushaltestelle platziert und befestigt. Ob dort ein Künstler oder ein Hobbybastler am Werk war, lies sie nicht erkennen. So oder so ist die schmelzende Toilettenrolle eine gekonnte Anspielung auf die Corona-Zeit. Leider war sie nach wenigen Tagen bereits wieder verschwunden – vermutlich mitgenommen von einem Passanten, denn zu sehen war nur noch ein Rest Gips.

Künstler Wolfgang Jeske zeigt im Georgengarten eine leuchtende Halbkugel, die durch die Spiegelung zu einer Kugel wird, deren Farbwechsel eine sich verändernde Welt symbolisieren soll. Quelle: Wolfgang Jeske

Weltkugel soll Menschen inspirieren

Ebenfalls schon wieder abgebaut ist eine Installation des Künstlers Wolfgang Jeske, die Spaziergänger eine Woche lang im Georgengarten sehen konnten. Der 60-Jährige hatte am 13. April in den Teich des Leibniztempels eine schwimmende Halbkugel mit vier Meter Durchmesser gesetzt, die im Dunkeln leuchtete. Jeden Tag änderte sie ihre Farbe. Das Kunstwerk habe einen starken Bezug zur Corona-Zeit, verrät Jeske. „Ich wollte etwas schaffen, dass die Menschen in dieser Zeit begeistert, ermutigt und inspiriert.“ Jetzt, wo alles geschlossen habe, auch Galerien und Museen, sehe er es als besondere Aufgabe der Künstler an, „aus den Ateliers raus zu kommen“, sagt Jeske.

Die Arbeit – die er übrigens erst nach der Installation mit der Parkdirektion besprach – trägt den Titel „Another World“, da Jeske das gleichnamige Lied von Joe Jackson dazu inspiriert habe. Zudem werde die Halbkugel durch die Spiegelung im Wasser zu einer „Kugel, deren Farbwechsel eine sich verändernde Welt symbolisiert“. „Es geht auch um die andere Welt, die von Ideen lebt, die von Menschen umgesetzt werden“, sagt der Künstler. „Das Objekt ist auch ein Aufruf zum Aufbrechen, zum Anpacken und Machen.“ Gerade in der Corona-Zeit sei das wichtig. Jeske kündigt an: „Gut möglich, dass die Halbkugel noch mal woanders in Hannover auftaucht.“

Die bunten Fische im Baum lassen Passanten neugierig stehenbleiben. Quelle: Lisa Neugebauer

Georgengarten soll bunter werden

Ebenfalls im Georgengarten tauchten Mitte März bunte Fische aus Ton auf – aufgehangen an den Ästen eines Baumes nahe der Haltestelle Schneiderberg. Versehen waren sie mit kleinen Schildern auf denen ein Datum und die Hashtags „#kackcorona“ oder „coronafisch“ notiert waren. Tag für Tag kommen neue Fische hinzu, die längst nicht nur aus Ton, sondern auch aus Holt, Wolle oder Draht sind. Inzwischen hängen in dem Baum über 30 kleine Kunstwerke. Die Idee dazu hatte ein Paar aus der Nordstadt: Heike Höding und Norbert Klora wollten den Park etwas farbenfroher machen. „Durch die Corona-Zeit laufen wir wie viele andere täglich durch den Park“, erzählt die 51-jährige Höding. „Die Aktion soll den Leuten einfach Freude machen.“

Keine Kunst, sondern eine Mitmachaktion: Heike Höding und Norbert Klora hängen im Georgengarten bunte Fische in einen Baum. Quelle: Lisa Neugebauer

Auch wenn Künstler Klora ein Atelier in der Nordstadt betreibt – als Kunstaktion sieht er die Fische nicht. „Es ist viel mehr eine Mitmachaktion – die Menschen sind aufgerufen, selbst einen Fisch dazu zu hängen“, sagt der 64-Jährige. Je mehr Fische das Paar mitbrachte, desto mehr Leute blieben stehen oder hängten selbst eine Figur auf. Fast jeden Tag gehen Höding und Klora an dem Baum vorbei und freuen sich, wenn wieder ein neuer Fisch dazugekommen ist. „Ich habe mich letztens dort mit einer Apothekerin unterhalten, die sagte: ,Es ist wunderschön, dass die Leute jetzt kreativ werden’“, erzählt Klora. „Da kann ich nur zustimmen.“

Von Lisa Neugebauer