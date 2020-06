Hainholz

Urlaubsreisen in ferne Länder sind in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie kaum möglich. Doch in Hainholz rücken einige Traumziele jetzt ganz nah. Zwei exotische Reisedestinationen leuchten Passanten auf Großflächenplakaten entgegen: ein Strand unter Palmen auf Hawaii sowie ein traditionelles Bergdorf mit bunten Wimpeln im Himalaja. Und viele Hainhölzer haben die strahlenden Urlaubskulissen bereits in Touristenmanier für Selfies genutzt.

Positive Energie geben

Genau dafür sind die malerischen Fotowände auch gedacht. Initiatorin ist Claudia Kudlinski von der Kreativagentur Wenn und Aber, die die Aktion gemeinsam mit dem Kulturtreff Hainholz angeschoben hat. Die Idee kam der Künstlerin, als viele Menschen während der Kontakteinschränkungen meist zu Hause blieben und zwischendurch einfach im eigenen Stadtteil spazieren gingen. Die bunten Plakate bieten dabei ein Überraschungsmoment und durchbrechen den Alltag. „Ich will damit positive Energie geben. Die Leute können davor posen und sich einen Moment lang wie im Urlaub fühlen“, erklärt Kudlinski.

Urlaubsgrüße von der Fotowand

„Da will ich hin“: Passant vor einem Himalaja-Plakat in Hainholz. Quelle: Claudia Kudlinski

Das geht offenbar auf. Menschen in sommerlicher Kleidung posieren mit bunten Blumenketten vor dem Südseestrand, der in diesem Fall gegenüber der Bilderwand der Kornbrennerei an der Bertramstraße 6 liegt. Oder sie schultern einen Rucksack für den Aufstieg am Berg, den Blick fest auf das Himalaja-Dorf gerichtet. Die beeindruckende Bergkulisse bietet sich dem Betrachter an der Schulenburger Landstraße auf Höhe der Haltestelle Fenskestraße an der Mauer der Vereinigten Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG (VSM). Der Kulturtreff Hainholz hat die ersten „Urlaubsgrüße“ bereits auf seine Homepage gestellt.

Für die Plakate hat Kudlinski bewusst Aufnahmen von Profi­fotografen ausgewählt, die auch in einem Reisekatalog für ferne Länder werben könnten. „Wir wollen dazu anregen, dass Menschen ihre Gedanken schweifen lassen.“ Beim Aufhängen der Plakate kommentierte ein vorbeifahrender Radfahrer prompt: „Da will ich hin. Was muss ich tun?“ Die Aktion ist Teil der Reihe „Art Corona“, mit der der Kulturtreff den Stadtteil diesen Sommer belebt. An der Finanzierung hat sich die VSM beteiligt.

Selbst viel gereist

„Wir machen das für alle, die diesen Sommer daheimbleiben müssen oder wollen“, sagt Kudlinski. Sie selbst ist viel gereist. Die Fotos, die sie dabei in Großstädten wie Colombo oder New York schoss, dienen der 57-Jährigen jetzt als Vorlage für eine Serie von Gemälden, die in ihrem Atelier an der Kornbrennerei entstehen. „Nur sind meine Versionen noch lauter und bunter als die Städte selbst.“

Die Fotowände bleiben den ganzen Sommer im Stadtteil. Und es kommt noch ein weiteres Motiv hinzu: Auch vor der Kulisse von Las Vegas können sich bald Urlauber, Hochzeitsgesellschaften, feiernde Abiturienten, Geburtstagskinder oder Spaziergänger in Pose werfen.

Von Bärbel Hilbig