30 Kunstwerke in 30 Tagen auf den Straßen und Plätzen der Stadt zu zeigen – das ist das Ziel einer Aktion, die das Kunstkollektiv Generator organisiert hat. Im April tauchten die Kunstwerke an vielen Orten überraschend auf, und einige verschwanden gleich wieder. Fotos der Aktion werden nun in mehreren Schaufenstern ausgestellt.