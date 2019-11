Linden-Mitte

An der Eingangstür zum Hinterhof flackert eine Friedhofskerze. Der Weg durch den Hof ist von einer Lichterkette aus gelben, grünen, roten und blauen Lämpchen gekennzeichnet und führt zu einer hell erleuchteten Kunstgalerie. An den Wänden hängen abstrakte Grafiken und Fotografien, von der Decken baumelt eine Girlande. An der Wand steht ein Altar, der ebenfalls geschmückt ist – mit Totenköpfen aus Zucker und Blumen. Zwei Frauen lassen sich ihre Gesichter zu bunten Totenköpfen schminken. Im Raum steht auch ein Sarg, in Neonfarben bemalt mit Mustern, Blüten, Kreuzen, Kerzen und weißen Schädeln.

Tod nicht als Tabuthema sehen

Der Tod muss nicht immer ein Tabuthema sein, findet Bestatter Sven Friedrich Cordes. Darum hat er vor einem Jahr die Kunstgalerie Metavier – Die Galerie vom Anfang und Ende an der Stephanusstraße 2 eröffnet. Passend zum „Día de los Muertos“ – dem Tag der Toten in Mexiko – wurde der etwas andere Sarg in der Galerie jüngst ausgestellt, bevor er in einer stillen Auktion versteigert wurde. Der Erlös geht an das Hospiz Luise.

Die Lindener Künstlerin Mansha Friedrich hatte den Sarg zusammen mit Gästen bei einer Live-Painting-Session zum Thema „Día de los Muertos“ bemalt und dekoriert. Der jüngste Teilnehmer der Aktion sei erst drei Jahre alt gewesen, erzählt sie. Am Tag der Toten, einem der wichtigsten mexikanischen Feiertage, wird der Verstorbenen gedacht. Anstatt zu trauern, wird ausgiebig gefeiert. „Ich finde es toll, dass der Toten in Mexiko auf eine viel farbenfrohere und kreativere Art gedacht wird als in Europa“, sagt die Künstlerin. Auch Cordes wünscht hierzulande einen anderen Umgang mit dem Tod: „Wir wollen den Tod ein Stück ins Leben holen, vor allem auf eine positive Weise und mit einer geringen Hemmschwelle. In Deutschland wird das Thema totgeschwiegen.“ Die deutsche Bestattungskultur habe sich in den letzten 50 bis 60 Jahren kaum verändert.

Bestattungen im Weinhaus

Deshalb bietet Cordes alternative Bestattungen mit größerer Beteiligung der Angehörigen an, zum Beispiel intime Feiern im Weinhaus, bei denen die Urne am Kopfende eines Tisches steht. Außerdem ermöglicht er Hinterbliebenen, Särge und Urnen selbst zu bemalen oder die Verstorbenen vor der Beerdigung zu waschen und anzuziehen. „Ich bin der Meinung: Wenn man die Menschen mehr mit einbindet, haben sie weniger Angst.“

Christoph Elbert, Inhaber des Restaurants 11 a am Küchengarten, hat den Sarg für 500 Euro ersteigert. Er beabsichtigt, das Unikat als Weinbar zu nutzen. Das freut auch Nicole Friedrichsen vom Hospiz Luise in Kirchrode. Sie ist dankbar für die Spende zum 25. Geburtstag der Einrichtung. Die Versteigerung sei eine skurrile und gleichwohl sinnhafte Aktion, die Menschen ermuntern könne, etwas Ungewohntes zu tun, um die Arbeit des Hospizes zu unterstützen. „Bei uns im Hospiz wird sowieso erst einmal gelebt, bevor gestorben wird“, sagt die Krankenschwester mit viel Optimismus in der Stimme.

