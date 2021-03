Hannover

Mitte April soll wieder an der Zeißstraße in Döhren gemalt und das Kunstprojekt fortgesetzt werden. Eine Seite der Trogstrecke Zeißstraße wurde bereits im vergangenen Herbst fertiggestellt. Mehr als 70 kreative Bürger hatten sich am Kunstprojekt beteiligt. Nachdem im Winter eine Pause eingelegt wurde, soll es demnächst bei wärmeren Temperaturen auf der gegenüberliegenden Seite der Unterführung weitergehen. Die 900 Quadratmeter große, graue Betonfläche soll dann zum Oberthema „Wasser als Lebensraum“ gestaltet werden.

Etwa zwei Monate lang kann sich jeder, der Lust hat, beteiligen. Organisatorin Gundula Zimmermann hofft erneut auf rege Beteiligung. Die von der Stadt gesponserten Malmaterialien wie Farben und Pinsel seien noch vom letzten Jahr übrig. „Allerdings möchte die Stadt den Rest des Projekts nur noch mit 1000 Euro statt wie zuvor mit 4000 Euro finanzieren“, sagt Zimmermann.

Wer mitmachen möchte, kann sich bei Gundula Zimmermann unter Telefon (01 77) 3 33 75 39 melden. Spenden sind per Überweisung auf das Konto mit der IBAN DE64 2011 0022 3019 0433 16, Stichwort „Wandbild Zeißstraße“, Postbank, willkommen.

Von Lisa Eimermacher