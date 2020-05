Kunstprojekt in Hannover-Bothfeld - Graffiti-Gemälde ziert Stromhäuschen am Tollenbrink in Bothfeld

Statt Schmierereien ziert seit Kurzem ein Graffitigemälde ein Stromhäuschen in Bothfeld. Die Idee dazu hatte Anwohner André Krüger, der mit seinen Skizzen die Verwalter des nahe gelegenen Hochhauskomplexes überzeugte: Sie engagierten Graffitikünstler Jascha Müller für die Umsetzung.